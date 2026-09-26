Igaunijas pierobežā uzplaukst jauns tūrisma veids
Igaunijas dienvidaustrumos pieaug tūristu interese par pierobežas teritorijām un tajās izbūvēto aizsardzības infrastruktūru. Apmeklētāji, tostarp ārvalstu tūristi, vēlas apskatīt Baltijas aizsardzības līnijas nocietinājumus, prettanku šķēršļus jeb tā dēvētos “pūķa zobus” un citus robežas aizsardzības elementus, vēsta Igaunijas mediji.
Īpaši liela interese novērota Viru apriņķa pierobežā. Setomā – vēsturiski un kultūras ziņā savdabīgajā Igaunijas dienvidaustrumu reģionā – tūrisms jau iepriekš bijis attīstīts, taču galvenokārt apmeklētājus interesējusi vietējā kultūra un tradīcijas.
Tagad tūrisma operatori novērojuši jaunu tendenci – ceļotāji vēlas apskatīt arī modernizēto robežas infrastruktūru.
Vietējā gide un tūrisma operatoru pārstāve Helēna Alumē stāstījusi, ka šovasar nācies mainīt ekskursiju maršrutus, jo būtiski palielinājusies interese par aizsardzības būvēm.
Tūristiem tiek rādīts robežas žogs no atļautā attāluma, kā arī aizsardzības grāvji un “pūķa zobi”. Vienlaikus gide uzsver, ka apmeklētāji tiek informēti par drošības prasībām un vietām, kur robežai tuvoties nav atļauts.
Ārzemnieki jautā, vai pie robežas ir droši
Netālu no Meremē ciema, tikai dažus kilometrus no Krievijas robežas, izveidoti aizsardzības grāvji un aizsardzības valnis. Šī vieta arvien biežāk piesaista tūristus, kuri vēlas apskatīt jauno infrastruktūru klātienē.
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Kirsi saimniecības īpašniece Kaidi Kerdta norādījusi, ka cilvēki regulāri jautā, kur iespējams apskatīt aizsardzības būves, vai drīkst tuvoties robežai un kādas vietas ir pieejamas tūristiem.
Pēc viņas teiktā, īpaši ārvalstu tūristus interesē arī jautājums par drošību. Viņi vietējiem iedzīvotājiem jautājot, vai dzīvot Krievijas pierobežā ir droši un vai reģiona iedzīvotāji izjūt bažas par iespējamiem kara draudiem. Vietējos igauņu tūristus situācija pie robežas būtiski neatturot.
Slēgts arī slavenais “Saatse zābaks”
Viens no reģiona savdabīgākajiem tūrisma objektiem iepriekš bija tā dēvētais “Saatse zābaks” – aptuveni 400 metrus garš ceļa posms, kas šķērsoja Krievijas teritoriju.
Drošības situācijai mainoties un pēc incidenta pērn rudenī, kad uz šī ceļa tika pamanīti Krievijas karavīri, Igaunija nolēma izbūvēt apvedceļu.
Apvedceļa būvniecība ir gandrīz pabeigta, bet vēsturiskais ceļa posms, kas šķērsoja Krievijas teritoriju, tagad ir slēgts.
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Pierobežas tūrisma attīstība Igaunijas dienvidaustrumos līdz ar to iegūst jaunu dimensiju – līdzās reģiona kultūrai un dabai ceļotāju uzmanību arvien vairāk piesaista arī aizsardzības infrastruktūra un dzīve Eiropas Savienības ārējās robežas tuvumā.