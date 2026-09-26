Viļņa atjauno skulptūru „Ūdensnesējs”, kuru "notrieca" dzērājšoferis
Viļņā pēc restaurācijas atjaunota un savā iepriekšējā vietā nogādāta skulptūra “Ūdensnesējs”, ko jūlija beigās sabojāja automašīna. Negadījuma brīdī autovadītājs bija alkohola reibumā, vēsta lrt.lt.
Lietuviešu tēlnieka Romualda Kvinta veidotais mākslas darbs tagad atkal atrodas Ķēdainu un Lidos ielu krustojumā, pirmdien paziņoja Viļņas ielu un pilsētas infrastruktūras uzturēšanas uzņēmums “Grinda”.
Uzņēmums norādīja, ka rūpējas ne tikai par pilsētas infrastruktūru, bet arī par publisko telpu un tajā izvietotajiem mākslas darbiem. Pēc negadījuma “Grinda” organizēja skulptūras restaurāciju.
Jūlija beigās skulptūrā ietriecās automašīna “Lexus”. Policija pēc negadījuma konstatēja, ka autovadītāja asinīs alkohola koncentrācija bija 1,84 promiles.
Skulptūra stāsta par Viļņas ebreju vēsturi
“Ūdensnesējs” ir daļa no publiskās mākslas darbu sērijas, kas veltīta Viļņas ebreju kopienas vēsturei un kultūras mantojumam.
Skulptūrā attēlots tēls no ebreju rakstnieka Mošes Kulbaka jidišā sarakstīta dzejoļa. Kulbaks 20. gadsimta 20. gados dzīvoja Viļņā, kas tolaik bija nozīmīgs ebreju kultūras un sabiedriskās dzīves centrs.
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Ūdensnesēji Viļņā savulaik bija bieži sastopami. Viņi, galvenokārt trūcīgi cilvēki, ņēma ūdeni no upes un nogādāja to Vecrīgas veikaliem un darbnīcām, kurās nebija pieejams tekošais ūdens.
Skulptūra ir viens no pēdējiem Romualda Kvinta darbiem. Izcilais lietuviešu tēlnieks nomira 2018. gadā.
Pēc restaurācijas “Ūdensnesējs” atkal kļuvis par daļu no Viļņas pilsētvides un atgādina par pilsētas ebreju kopienas vēsturi.