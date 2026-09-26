Igaunijā reģistrēta zemestrīce; šogad reģionā tā jau ir otrā
Igaunijas ziemeļrietumos svētdien reģistrēta 1,4 magnitūdas zemestrīce, kas ir jau otra šogad fiksētā zemestrīce šajā reģionā, vēsta Igaunijas medijs “Maaleht”.
Igaunijas Ģeoloģijas dienests ziņojis, ka zemestrīce notikusi 20. septembrī plkst. 19.42 netālu no Anglemas un Alliklepas ciemiem Harju apriņķī, aptuveni 70 kilometrus no Tallinas.
Zemestrīces epicentrs atradies aptuveni astoņu kilometru dziļumā.
Iepriekš, augusta sākumā, 0,5 magnitūdas zemestrīce tika reģistrēta netālu no Naissaaras salas Tallinas līcī. Igaunijā zemestrīces ir salīdzinoši retas – vidēji ik pēc diviem gadiem tiek reģistrēta aptuveni viena zemestrīce.
Ziemeļrietumu Igaunija un tai piegulošā jūras teritorija tiek uzskatīta par seismiski aktīvāko reģionu valstī.
Zemestrīces reģionā fiksētas arī iepriekš
2022. gada jūnijā aptuveni piecus kilometrus no jaunākās zemestrīces epicentra tika reģistrētas divas zemestrīces – viena ar 2,3, bet otra ar 1,4 magnitūdu.
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Savukārt spēcīgākā zināmā zemestrīce Igaunijā notikusi 1976. gadā netālu no Osmussāras salas valsts ziemeļrietumu piekrastē. Tās magnitūda sasniedza 4,5.
Lai gan Igaunija atrodas tālu no pasaules lielākajām aktīvajām ģeoloģiskajām lūzumlīnijām, zemestrīces valstī tomēr notiek. Igaunijas kristālisko pamatni šķērso senas lūzumu zonas, kurās laika gaitā var uzkrāties spriegums.
Kad pazemē uzkrātais spriegums pārsniedz iežu izturību, šīs zonas var nedaudz nobīdīties, izraisot zemestrīci.
Igaunijā reģistrētās zemestrīces lielākoties ir vājas, salīdzinot ar seismiski aktīvākajiem pasaules reģioniem. Arī 1,4 magnitūdas zemestrīce Harju apriņķī atbilst tipiskai seismiskajai aktivitātei Igaunijā.