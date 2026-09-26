Traģiskā kvadricikla avārijā gājusi bojā deviņus gadus veca meitene
Traģiski beidzies nedēļas nogales izbrauciens ar kvadricikliem Lietuvā - Ķelmes rajonā.
Apgriežoties laukumā, no bagija izkrita deviņus gadus veca meitene un pakļuva zem tā riteņiem. Viņas dzīvību glābt neizdevās, vēsta portāls "tv3.lt.
Noskaidrojies, ka meitene brauca kopā ar savu krusttēvu, kuru pēc negadījuma aizturēja policija, savukārt meitenes tēvs brauca līdzās ar kvadriciklu.
"Lūk, šajā vietā, pašā centrā, šajā laukumā. Tur, kur tagad ir ūdens, bagijs bija apgāzies uz sāniem. Kad tas apgāzās, meitene izkrita un pakļuva zem tā. Tā kā viņa bija tikai deviņus gadus veca, smalka auguma meitene, gūtais savainojums izrādījās nāvējošs," par svētdien notikušo traģēdiju Raudgires mežā Ķelmes rajonā stāsta netālu dzīvojošais Aļģirds.
Tieši uz viņa pagalmu pēc negadījuma pēc palīdzības atbrauca vīrietis, kurš vadīja bagiju. Gar Aļģirda māju bija pabraucis gan bagijs, gan kvadricikls.
"Pēc tam, kad viņi pabrauca garām, pēc kādām 10-12 minūtēm viens kvadricikls atgriezās. Tas jau bija iegriezies ceļā uz mūsu mājām, vadītājs māja ar rokām. Sākumā nesapratām, kas noticis. Viņš apstājās un teica: "Palīdziet, meitene ir bez samaņas"," stāstīja vietējais iedzīvotājs Aļģirds.
Kā informē Lietuvas policija, 1988. gadā dzimis vīrietis ar kvadriciklu "Polaris RZR" brauca pa meža pļavu un, veicot apgriešanos, neizvēlējās drošu braukšanas ātrumu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Noskaidrots, ka meitene tajā nedēļas nogalē bija ieradusies pie tuviniekiem - ģimene nav vietējā un meitene bija atbraukusi pie vecmāmiņas.
Policija norāda, ka vīrietis negadījuma brīdī nebija alkohola reibumā, taču, veicot apgriešanos meža laukumā, nebija izvēlējies konkrētajiem apstākļiem atbilstošu ātrumu. Kvadricikla vadītājs aizturēts, un saistībā ar notikušo sākts pirmstiesas kriminālprocess.