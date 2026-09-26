ASV senatori aicina Trampu atsaukt ielūgumu Putinam uz G20 samitu
14 ASV senatori, kas pārstāv gan republikāņus, gan demokrātus, vērsušies pie prezidenta Donalda Trampa ar aicinājumu atsaukt ielūgumu Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam uz G20 samitu, kas decembrī notiks Maiami, sestdien ziņo laikraksts "The Washington Post".
Vēstulē senatori norāda, ka Putins nes vienpersonisku atbildību par Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu un diktatora klātbūtne sanāksmē ASV var veicināt Krievijas varasiestāžu atzīšanu un normalizāciju, lai gan tās turpina uzbrukumus civilajiem objektiem Ukrainā.
Vēstules autori norāda, ka Putins, kā arī Krievijas finanšu ministrs Antons Siluanovs un citi Krievijas delegācijas locekļi ir pakļauti ASV sankcijām. Šie ierobežojumi tika ieviesti sakarā ar darbībām, ko Vašingtona uzskata par draudiem ASV nacionālajai drošībai.
Vēstules iniciatori bija republikāņu senators no Misisipi Rodžers Vikers un demokrātu senatore no Ņūhempšīras Žanna Šahina. Dokumentu parakstījuši vēl seši demokrāti un seši republikāņi.
Vikers vada Senāta Bruņoto spēku komiteju, bet Šahina ieņem vienu no vadošajām pozīcijām demokrātu vidū Senāta Starptautisko attiecību komitejā.
Senatori uzskata, ka starptautiskās izolācijas trūkums var samazināt Putina interesi par kara izbeigšanu.
"The Washington Post" atgādina, ka jau Siluanova klātbūtne G20 finanšu ministru sanāksmē Ešvilā Ziemeļkarolīnas štatā augustā izraisīja dažu valstu neapmierinātību. Jo īpaši Eiropas Savienības (ES) pārstāvji iebilda pret Krievijas ministra iekļaušanu kopējā sanāksmes dalībnieku fotogrāfijā.
Par Putina uzaicināšanu uz G20 samitu decembrī trešdien paziņoja ASV valsts sekretārs Marks Rubio. Viņa izteicās, ka sanāksmei jānodrošina Krievijas diktatoram iespēja "sazināties ne tikai ar ASV prezidentu, bet arī ar citiem pasaules līderiem".