Pāvests Leons XIV noturēs milzu misi Elizejas laukos Parīzē
Romas pāvests Leons XIV sestdien noturēs brīvdabas misi aptuveni 600 000 dievlūdzējiem Parīzes Konkordijas laukumā un tam blakus esošajos Elizejas laukos.
1,4 miljardu Romas katoļu garīgais vadītājs, kurš no piektdienas apmeklē Franciju pirmajā pāvesta vizītē šajā valstī 18 gadu laikā, sāks misi plkst. 15 (plkst. 16 pēc Latvijas laika).
Piektdienas pēcpusdienā pāvestu sagaidīja apmēram 300 000 cilvēku, kad viņš ar savu papamobili brauca uz Parīzes Dievmātes katedrāli.
Pāvests apmeklē Franciju četru dienu vizītē laikā, kad valsts gatavojas nākamgad paredzētām prezidenta vēlēšanām, kurās tiks nomainīts centriskais prezidents Emanuels Makrons. Šo vēlēšanu pirmajā kārtā labas izredzes izvirzīties vadībā ir nacionālkonservatīvās Nacionālās apvienības (RN) bijušajai līderei Marinai Lepēnai.
Makrons neapmeklēs milzīgo sestdienas misi, bet savu ierašanos tajā ir apstiprinājuši vairāki potenciālie prezidenta vēlēšanu kandidāti, tai skaitā Lepēna un centrists Eduārs Filips.
Pirms mises pāvests sestdienas rītā tiksies ar sešiem migrantiem apvienībā "Maison Bakhita" ("Bahitas nams"), kas tika izveidota, atbildot uz iepriekšējā pāvesta Franciska aicinājumu atbalstīt migrantu uzņemšanu un aizsardzību.
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Abu dzimumu migranti, ar kuriem pāvests tiksies, ir kristieši un musulmaņi no Alžīrijas, Baltkrievijas, Irākas un Kotdivuāras.
Leons XIV pēc ierašanās Francijā uzsvēra ētikas nepieciešamību, lai novērstu mākslīgā intelekta radītu "mašīnu paradīzi", kā arī aicināja Franciju arī turpmāk būt "nerimstošai miera aizstāvei".
Piektdienas vakarā pāvests uzrunāja jauniešus stadionā pie Parīzes, sakot, ka viņi ir "Francijas svētie" un ka viņi ir vajadzīgi baznīcai.
Francija ir dziļi sekulāra valsts, kur tikai aptuveni 5% no 69 miljoniem iedzīvotāju regulāri apmeklē katoļu dievkalpojumus.
Pēc mises Parīzē pāvests dosies uz svētceļojumu pilsētu Lurdu, kur viņam svētdien paredzēta saruna ar septiņiem garīdznieku seksuālās vardarbības upuriem.
Savas vizītes noslēgumā pāvests pirmdien apmeklēs Mecas pilsētu, kur viņš teiks runu par mieru Eiropā.