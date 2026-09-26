Bils Geitss brīdina par draudiem, kuru dēļ varētu iet bojā miljards cilvēku
“Microsoft” dibinātājs Bils Geitss atkārtoti brīdinājis par riskiem, ko rada nekontrolēta mākslīgā intelekta (MI) attīstība.
“Mākslīgais intelekts neapšaubāmi ir pietiekami spēcīgs, lai ietekmētu notikumus, kas, ziniet, var novest pie miljarda cilvēku nāves,” intervijā “NBC News” sacīja Geitss.
“Nekad iepriekš nav bijis tik spēcīga ieroča kā cilvēku ar ļauniem nodomiem un jaunāko mākslīgā intelekta rīku apvienojums.”
Geitss uzsvēra, ka mākslīgais intelekts ir stingri jāregulē likumdošanas līmenī. “Nozarei tas radīs zināmas papildu izmaksas, taču būtiski nepalēninās tās darbu,” viņš norādīja.
Telekanāls “NBC News” pagaidām publicējis tikai fragmentus no plašās intervijas ar Geitsu. Pilnā versija ēterā būs skatāma 27. septembrī.
Augustā Bils Geitss publicēja eseju, kurā izklāstīja savas bažas par mākslīgo intelektu. “Microsoft” dibinātājs arī ierosināja ieviest jaunus nodokļus mākslīgajam intelektam, tam arvien vairāk aizstājot cilvēkus darba vietās.
Iepriekš par nepieciešamību steidzami palēnināt mākslīgā intelekta attīstības tempu izteikušies arī Sems Altmans no “OpenAI” un Dario Amodejs no “Anthropic” - lielāko MI izstrādes uzņēmumu vadītāji.
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Tomēr ASV prezidents Donalds Tramps un Ķīnas varas iestādes aicinājumus palēnināt mākslīgā intelekta attīstību nav atbalstījuši.