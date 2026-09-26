Avoti: Zelenskis noraidījis Trampa piedāvājumu saistībā ar Putinu
ASV prezidents Donalds Tramps aicinājis savu Ukrainas kolēģi Volodimiru Zelenski doties uz Maskavu, lai tiktos ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, atsaucoties uz avotiem, ziņo aģentūra "Bloomberg".
Avoti stāsta, ka Tramps izteicis šo priekšlikumu abu līderu tikšanās laikā ANO Ģenerālās asamblejas kuluāros Ņujorkā.
Zelenskis noraidījis Trampa priekšlikumu, un Ukrainas prezidentam tuvi avoti stāsta, ka viņš bija sarūgtināts par to, ka Baltā nama saimnieks aicinājis viņu doties uz Maskavu.
Tikmēr Ukrainas prezidenta birojs noliedzis, ka Tramps būtu ierosinājis Zelenskim doties uz Maskavu, ziņo laikraksta "Financial Times" korespondents Kristofers Millers.
Saskaņā ar viņa avotu sniegto informāciju prezidenti apsprieduši iespējamās trīspusējās sarunas, taču Tramps nav ierosinājis Zelenskim doties uz Maskavu, lai tiktos ar Putinu.
Kremlis daudzkārt paziņojis, ka Putina un Zelenska tikšanās iespējama vienīgi Maskavā.
Vēl trešdien Krievijas diktatora preses sekretārs Dmitrijs Peskovs norādīja: "Mūsu nostāja ir labi zināma. (..) Zelenskis, ja vēlas, var ierasties Maskavā. Viņam tiks sniegtas nepieciešamās drošības garantijas."