„Slepena zīme?" Trampa žests pēc rokasspiediena ar Zelenski izraisa plašas diskusijas sociālajos tīklos. VIDEO
Sociālo tīklu lietotājus piesaistījis kāds savāds žests, ko ASV prezidents Donalds Tramps veica pēc sarokošanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.
Pēc rokasspiediena ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski 22. septembrī Donalds Tramps uz īsu brīdi pavērsa divus pirkstus lejup. Ņujorkā uzņemtais video izplatījās sociālajos tīklos, kur lietotāji sāka minēt, vai kustībai bijusi kāda īpaša nozīme.
Daži lietotāji pieļāva, ka Tramps devis slepenu zīmi masoniem. Citi sprieda, ka tas varētu būt bijis neuzkrītošs signāls apsardzei vai tikšanās rīkotājiem – piemēram, norāde, ka saskarsme ar presi ir beigusies un žurnālistiem jādodas prom. "Iespējams, tas nozīmēja, ka viņš gatavs atbildēt tikai uz vēl diviem mediju jautājumiem?" spriež kāds sociālo tīklu lietotājs.
Bet vēl kāds salīdzināja to ar uzvaras simbolu, V zīmi parasti rāda ar pirkstiem uz augšu, kamēr Tramps tos pavērsa lejup. Tikmēr vēl kāds norādīja uz Baltā nama saimnieka iespējamām veselības likstām un pirkstu stīvumu. "Beidziet šīs muļļķības - viņam vienkārši piemetās krampis," kāds norāda.
Tramps pieņēmis “galīgo lēmumu” par "Patriot" pretgaisa aizsardzības sistēmām
Tajā pašā laikā piektdien, 25. septembrī, Tramps paziņoja, ka ir pieņēmis “galīgo lēmumu” sniegt Kijivai atļauju "Patriot" pretgaisa aizsardzības sistēmu ražošanai. Zelenskis sacīja, ka šis darījums tika panākts abu līderu pēdējās tikšanās reizē, tādējādi noslēdzot nenoteiktības periodu šajā jautājumā.
Jūlijā Tramps sacīja, ka būtu "diezgan labi" piešķirt Ukrainai licences, pirms atkāpās no sava lēmuma, sakot, ka ASV jābūt "ļoti uzmanīgām", pirms ļaut Ukrainai ražot "Patriot" sistēmas". Sākoties karam Ukrainā, Kijiva ir ziņojusi par akūtu "Patriot" sistēmu piegāžu trūkumu, un Kijiva atkārtoti aicinājusi atsākt pretgaisa aizsardzību piegādi pirms ziemas iestāšanās. Ja licences tikts piešķirtas, Ukrainai būs nepieciešams vairāk nekā gads ražošanas uzsākšanai, un lai gan Kijivas tūlītējās vajadzības tas neapmierinās, Ukrainas amatpersonas paudušas, ka tas varētu būt ilgtermiņa ieguvums.
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