Krievijas valsts medijs izdzēsis ierakstu, kurā draud izvērst jaunu "Speciālo militāro operāciju" Eiropā
Krievijas valsts ziņu aģentūra „RIA Novosti” izdzēsusi 25. septembrī publicēto ziņu, kurā nosauc Lietuvu par iespējamu jaunas Krievijas militārās operācijas mērķi.
Publikācijā, kuras virsraksts bija „Krieviju gaida vēl viena „speciālā militārā operācija”. Tā būs ļoti īsa” tika apgalvots, ka Krievija šajā uzbrukumā varētu iztikt bez sauszemes spēkiem un izmantot raķetes ar kodolgalviņām. Raksta autors, "RuBaltic.ru" galvenais redaktors Aleksandrs Nosovičs, rakstā salīdzināja Lietuvu ar Ukrainu un apgalvoja, ka konflikta gadījumā Krievija spētu veikt zibenīgu triecienu un sasniegt savus mērķus ļoti īsā laikā.
Skaidrojot raksta dzēšanu, „RIA Novosti” paziņoja, ka publikācija „neatbilst redakcijas uzskatiem, tās redakcionālajai politikai vai Krievijas Federācijas valsts politikai”. Dzēstā raksta autors ir Aleksandrs Nosovičs, nevalstiskās organizācijas "Ārējās un aizsardzības politikas padome" (SVOP) loceklis. Iepriekš veiktās izmeklēšanās Nosovičs ir saistīts ar Kremļa vadītu ietekmes tīklu, ko pārvalda Krievijas izlūkdienesti.
Valsts kontrolētā ziņu aģentūra "RIA Novosti" pirms četriem gadiem bija sagatavojusi rakstu publicēšanai 2022. gada 26. februārī, kurā tika aprakstīta — kā aģentūra to dēvēja — "veiksmīgā Kijivas un visas Ukrainas ieņemšana". Raksts bija uzlikts automātiskai publicēšanai 2022. gada 26. februārī, taču neilgi pēc publicēšanas tas tika strauji dzēsts.
Publikācijā tika aprakstīti "militārās kampaņas Ukrainā panākumi un jaunas pasaules kārtības ieviešana".
Materiāls publicēts uz Dānijas un Čehijas izlūkdienestu ziņojumu fona par iespējamu ierobežotu Krievijas uzbrukumu kādai NATO valstij tuvākajos mēnešos. Iepriekš Rietumu mediji arī rakstīja, ka Maskava varētu mēģināt pārbaudīt alianses gatavību aizstāvēt Baltijas valstis.
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