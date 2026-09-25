VIDEO: Atēnās populārā tūristu rajonā nograndis sprādziens - daļēji sagruvusi dzīvojamā ēka un zem drupām tiek meklēti izdzīvojušie
Atēnu iecienītajā Plakas tūristu rajonā piektdien nograndis sprādziens, kas sagrāvis daļu divstāvu dzīvojamās ēkas. Sprādziena spēks izsitis tuvējo ēku stiklus un izmētājis atlūzas vairāku kvartālu attālumā. Pieci cilvēki pagaidām zem drupām nav atrasti.
Kā norāda glābēji, sprādzienā ievainoti trīs cilvēki, bet pieci pazuduši bez vēsts. Sprādziens nograndis Plakā - tūristu iecienītā vēsturiskā rajonā netālu no Akropoles un Zeva tempļa. Tā cēlonis pagaidām nav zināms. Sprādzienā bojātas arī apkārtējās mājas, veikali un automašīnas, bet akmeņi un stikla lauskas aizlidojušas pat trīs kvartālu attālumā.
Ugunsdzēsēji vēl joprojām gruvešos meklē piecus cilvēkus. Zināms, ka viņu vidū ir kāds senioru pāris, kas dzīvoja sagruvušajā ēkā. Bet kā norādīja policijas pārstāvis, daļa ēkas bijusi izīrēta tūristiem. „Sprādziens bija tik spēcīgs, ka šķita, ka uzsprādzis viss kvartāls,” par pieredzēto medijam "Reuters" stāstīja vietējais iedzīvotājs Andreass Martzaklis.
Varasiestādes ziņo, ka sprādzienā ievainots viens garāmgājējs, bet no blakus ēkas izglābtas divas sievietes, kuras bija ēkā iesprostotas - viņas šobrīd ārstējas slimnīcā. Sprādziena vietā strādā glābēji un mediķi.
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