Slovjanskā Krievijas drons trāpījis ārvalstu žurnālistu automašīnai
Ceturtdien, 24. septembrī, Ukrainas pilsētā Slovjanskā Krievijas FPV drons iznīcinaja automašīnu, ko izmantoja ārvalstu žurnālisti. Īsi pirms uzbrukuma žurnālisti bija iegājuši veikalā un triecienā necieta, taču auto un tajā atstātais darba aprīkojums tika iznīcināts.
Komandā bija Zviedrijas žurnālists un rakstnieks Mustafa Kans un Spānijas fotožurnālists Djego Erera Karsedo. Ar ārvalstu medijiem strādājošais ukraiņu producents Volodimirs Kurinnijs sociālajā tīklā „Facebook” publicēja izdegušās automašīnas fotogrāfijas. „Paši žurnālisti trieciena brīdī atradās netālu esošā ēkā, tāpēc, par laimi, necieta. Taču sadega žurnālistu kameras, klēpjdatori un aizsargaprīkojums,” rakstīja Kurinnijs.
Arī Ukrainas Nacionālās žurnālistu savienības vadītājs Serhijs Tomiļenko norādīja, ka drons automašīnai trāpījis neilgi pēc tam, kad komanda no tās izkāpusi un iegājusi lielveikalā. Kad žurnālisti izskrējuši ārā, auto jau dedzis.Trieciens skāris pasažiera pusi, kur parasti sēdējis Kans.
„Mēs bijām iekšā [veikalā]. Dzirdējām šāvienus — bum, bum, bum —, bet sākumā tiem nepievērsām lielu uzmanību. Šeit šauj visu laiku,” Mustafa Kana teikto citēja Tomiļenko. „Tad sprādzienu sajutām ar visu ķermeni. Viss lielveikals nodrebēja.”
Pēc žurnālistu teiktā, uzbrukumā, iespējams, izmantots pa optiskās šķiedras kabeli vadāms FPV drons, tomēr šī informācija nav neatkarīgi apstiprināta. Arī Ukrainas Valsts ārkārtas situāciju dienests ziņoja, ka 24. septembrī Slovjanskā FPV drons trāpījis civilai automašīnai un tā aizdegusies. Glābēji ugunsgrēku nodzēsa un cietušo nebija.