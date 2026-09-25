"Cilvēks dziļi sevī zina, kad viņš ir nolemts" - 43 gadus vecam franču aktierim Beļģijā veic eitanāziju
Franču aktieris un režisors kopš 2023. gada cieta no veselības problēmām. 23. septembrī Beļģijas pilsētā Namīrā viņam veikta eitanāzija.
Aktierim un režisoram Arno Denī (Arnaud Denis), kurš pēc trūces implanta ievietošanas ieguva smagu invaliditāti, otrdien Beļģijā 43 gadu vecumā tika veikta eitanāzija, lai izbeigtu viņa ciešanas, aģentūrai AFP pavēstīja viņa advokāts Filips Kurtuā, vēsta "Euronews".
"Arno Denī lēmums tika pieņemts pēc konsultācijām ar trim ārstiem Namīrā. Viņa ķermenis vairs neklausīja, viņš vairs nespēja to kontrolēt. Arno Denī nāve bija sekas nepanesamajām sāpēm, kuras viņš izjuta daudzu mēnešu garumā," piebilda advokāts.
Arno Denī, kurš pazīstams arī ar izrāžu "Bīstamie sakari" un "Mācītās sievietes" iestudējumiem, veselības problēmas sākās 2023. gada 17. jūlijā, kad pēc labās puses cirkšņa trūces operācijas viņam tika ievietots polipropilēna implants.
Pēc operācijas viņam radās vairākas blakusparādības, un 2024. gada aprīlī aktieris bija spiests implantu izņemt ASV.
Denī tika diagnosticēts mialģiskais encefalomielīts saistībā ar ASIA sindromu - iekaisuma reakciju, kas saistīta ar adjuvantu iedarbību. Tiek uzskatīts, ka implants izraisīja ilgstošu iekaisumu un noveda pie imūnsistēmas darbības traucējumiem.
"Es vairs nevaru iziet no mājas, man nav sociālās dzīves, man vispār vairs nav dzīves. Man nav palicis nekas no tā, kas veido cilvēka dzīves cieņu. Un kļūst arvien sliktāk. Es dzīvoju kā vēža slimnieks terminālā stadijā. Ārsti man vairs neko nevar piedāvāt," viņš stāstīja 2026. gada sākumā intervijā izdevumam "Dauphiné Libéré".
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"Cilvēks dziļi sevī zina, kad viņš ir nolemts"
2026. gada 5. janvārī Arno Denī Parīzes prokuratūras Sabiedrības veselības nodaļā iesniedza sūdzību par "netīšu miesas bojājumu nodarīšanu", taču augusta beigās lieta tika izbeigta, jo netika konstatētas pietiekamas noziedzīga nodarījuma pazīmes.
Neredzot citu iespēju, kā izbeigt savas ciešanas, aktieris gada sākumā sacīja: "Cilvēks dziļi sevī zina, kad viņš ir nolemts." 18. martā Arno Denī tika ievietots kādas Beļģijas slimnīcas paliatīvās aprūpes nodaļā, kur gaidīja, kad tiks apstiprināts viņa lūgums veikt eitanāziju.
Viņa advokāts notiekošo nodēvēja par "klusu veselības aprūpes skandālu", apgalvojot, ka "tūkstošiem pacientu" tiek ievietoti augsta riska implanti bez skaidras informācijas un informētas piekrišanas un ka pacienti cieš no nopietnām medicīniskām komplikācijām, no kurām lielākā daļa esot neatgriezeniskas.
"Uzņēmums "Medtronic" Arno Denī adresētā vēstulē atzina, ka vēdera sienas nostiprināšanai paredzētu ierīču implantēšana var izraisīt hroniskas un akūtas pēcoperācijas sāpes - šāda blakusparādība ir norādīta medicīnas speciālistiem paredzētajā "Dextile" izstrādājuma lietošanas instrukcijā. Tomēr šī instrukcija ir paredzēta speciālistiem, nevis pacientiem, kuri šādu informāciju nesaņem," precizēja advokāts Filips Kurtuā.
Arno Denī izveidoja apvienību "Francijas trūču protēžu upuri", kas sociālajos tīklos apkopojusi simtiem liecību no cilvēkiem, kuri saskārušies ar trūču implantu izraisītām blakusparādībām.