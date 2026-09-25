Putina “Vienotā Krievija” iegūst 349 no 450 mandātiem Krievijas Valsts domē
Aizvadītajā nedēļas nogalē notikušajā Krievijas parlamenta vēlēšanu farsā diktatora Vladimira Putina partija "Vienotā Krievija" nodrošinājusi 349 no 450 mandātiem, piektdien pavēstīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ella Pamfilova.
Parlamentā būs pārstāvētas tikai Kremlim lojālas partijas, kas atbalsta Krievijas pret Ukrainu izvērsto karu.
Otrajā vietā ierindojusies Komunistiskā partija ar 37 mandātiem, tai seko Liberāldemokrātiskā partija ar 23, partija "Jaunie ļaudis" ar 19, "Taisnīgā Krievija" ar 17 mandātiem un "Dzimtene" ar vienu mandātu. Valsts domē būs arī četri neatkarīgie deputāti.
Valsts domē ievēlēti arī 46 kara dalībnieki, paziņoja Pamfilova. 41 no viņiem pārstāv "Vienoto Krieviju".
Aktivitāte tā dēvētajās vēlēšanās bijusi 59,8%, liecina oficiālie dati.
Kā norāda vēlēšanu analītiķi, daļa protokolu joprojām nav publicēti, arī no Ļeņingradas apgabala un okupētajām Ukrainas teritorijām.
Vēlēšanu farsā, kas notika no 18. līdz 20. septembrim, bija ļauts piedalīties tikai tām partijām, kas atbalsta diktatoru Putinu un Krievijas karu pret Ukrainu. Krievijas vienīgā pretkara partija "Jabloko" tika izslēgta no dalības "vēlēšanās".