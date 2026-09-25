Žurnālistiem izdevies atklāt Putina slepenās mazmeitas vārdu
Žurnālisti noskaidrojuši Krievijas diktatora Vladimira Putina mazmeitas vārdu. Meitene ir Putina meitas, fonda "Innopraktika" vadītājas Katerinas Tihonovas, un baletmeistara Igora Zelenska meita.
Izdevums "Agentstvo" vēsta, ka meiteni sauc Elza Tihonova un viņa dzimusi 2017. gada decembrī.
Bērna vārdu žurnālisti noskaidrojuši, analizējot nopludinātu Krievijas Federālā robežsardzes dienesta datubāzi. Tajā meitene divas reizes parādījusies kā Elza Igorevna Tihonova, ceļojot uz ārvalstīm kopā ar vecākiem.
Pirmo reizi no Krievijas viņa izceļojusi 2019. gada 11. novembrī, neilgi pirms savas otrās dzimšanas dienas. Kopā ar māti un tēvu meitene ar Vācijas aviokompānijas "Air Hamburg" biznesa lidmašīnu devās uz Minheni, kur tolaik strādāja Zelenskis.
Vēlāk viņa lidojusi arī uz Horvātiju ar "Bombardier Global 5000".
Kā norāda "Agentstvo", meitenei piešķirts mātes uzvārds, bet saglabāts tēva patronīms.
Žurnālisti pievērsuši uzmanību arī vārdam Elza, kas sakrīt ar animācijas filmas "Ledus sirds" galvenās varones vārdu.
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Katerina Tihonova tiek uzskatīta par jaunāko no Putina oficiāli atzītajām meitām. Viņas privātā dzīve un Krievijas diktatora ģimene publiski tiek maz izpausta, tādēļ žurnālisti iepriekš ziņojuši, ka Putina radinieki izmanto arī citus uzvārdus.