Lietuva gatavojas ļaunākajam - mācībās simulēs militāru iebrukumu un iedzīvotāju evakuāciju
Lietuvā piektdien sākušās līdz šim vērienīgākās ikgadējās valsts mobilizācijas sistēmas mācības “Vyčio skliautas 2026”. Tajās arī tiks pārbaudīta valsts un cilvēku gatavība ļaunākajam scenārijam. Mācību laikā tiks izspēlēts militārs iebrukums un iedzīvotāju evakuācija.
Mācībās līdz 3. oktobrim piedalīsies aptuveni 3000 valsts un pašvaldību darbinieku, amatpersonu, uzņēmumu un nevalstisko organizāciju pārstāvju, kā arī aptuveni 1000 brīvprātīgo. Scenārijs paredz vienlaikus risināt vairākas krīzes – enerģētikas un sakaru sistēmu traucējumus, sabiedroto bruņoto spēku uzņemšanu, kritiski svarīgu pakalpojumu nodrošināšanu un valsts pāreju uz mobilizācijas režīmu.
Viens no galvenajiem pārbaudījumiem gaidāms 29. septembrī. Visā valstī tiks pārbaudītas iedzīvotāju brīdināšanas sistēmas – skanēs sirēnas, uz mobilajiem tālruņiem tiks nosūtīti brīdinājuma paziņojumi un pārbaudīta ārkārtas situāciju lietotne “LT72”. Nacionālā krīžu vadības centra direktors Vilmants Vitkausks norāda, ka viens no galvenajiem mērķiem būs noskaidrot, vai valsts iestādes krīzes apstākļos spēj turpināt darbu, patstāvīgi pieņemt lēmumus un noteikt prioritātes.
Mācību laikā tiks izmēģināta arī iedzīvotāju evakuācija no Viļņas un pierobežas pašvaldībām, simulējot situāciju, kurā rastos militāra iebrukuma draudi no Baltkrievijas puses. Tādējādi tiks pārbaudīts ne tikai valsts iestāžu darbs, bet arī praktiskā spēja pārvietot iedzīvotājus no potenciāli apdraudētām teritorijām.
Savukārt Lazdiju rajonā Lietuvas Strēlnieku savienības dalībnieki apsargās kritiski svarīgus objektus, ierīkos transporta kontroles punktus un palīdzēs uzturēt sabiedrisko kārtību. Mācībās paredzētas arī aizsardzības operācijas, izlūkošana un novērošana ar droniem, mērķu atklāšana un ievainoto evakuācija.