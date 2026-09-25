Maskava izziņo jaunu "Speciālo militāro operāciju" Eiropā: "Tā būšot ļoti īsa"
Krievijas valsts medijs RIA "Novosti" publicējis rakstu, kurā Lietuva nosaukta par iespējamu jaunas Krievijas militārās operācijas mērķi.
Raksta autors, "RuBaltic.ru" galvenais redaktors Aleksandrs Nosovičs, apgalvo, ka Krievija varētu iztikt bez sauszemes spēkiem un izmantot raķetes ar kodolgalviņām.
Krievijas valsts aģentūras RIA “Novosti” publikācija ar virsrakstu "Krieviju gaida vēl viena SVO. Tā būs ļoti īsa" parādījusies pēc Lietuvas parlamenta lēmuma atcelt aizliegumu valsts teritorijā izvietot kodolieročus.
Rakstā Nosovičs salīdzinājis Lietuvu ar Ukrainu un apgalvojis, ka konflikta gadījumā Krievija spētu veikt zibenīgu triecienu un sasniegt savus mērķus ļoti īsā laikā.
Materiāls publicēts uz Dānijas un Čehijas izlūkdienestu ziņojumu fona par iespējamu ierobežotu Krievijas uzbrukumu kādai NATO valstij tuvākajos mēnešos.
Iepriekš Rietumu mediji arī rakstīja, ka Maskava varētu mēģināt pārbaudīt alianses gatavību aizstāvēt Baltijas valstis.
Publikācijā apgalvots, ka tieša konflikta gadījumā ar Krieviju Kaļiņingradas apgabals varētu nonākt blokādē, bet tā militārā infrastruktūra kļūtu par triecienu mērķi.
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Septembrī Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis paziņoja, ka NATO ir ievērojams militārais pārsvars pār Krieviju.
Putins jau tuvākajos mēnešos varētu uzbrukt NATO
Eiropa atrodas nopietna apdraudējuma priekšā. Jau tuvāko pāris mēnešu laikā Maskava varētu mēģināt pārbaudīt NATO noturību, uzbrūkot kādai alianses dalībvalstij. Šādu brīdinājumu izteicis Dānijas militārās izlūkošanas vadītājs Tomass Arenkils, vēsta "Reuters".
Kopenhāgena pieļauj, ka Maskava varētu mēģināt ievest alianses teritorijā ierobežotu karavīru kontingentu bez atpazīšanas zīmēm.
Vēl viens iespējamais scenārijs ir Krievijas tālas darbības ieroču triecieni NATO kritiskajai infrastruktūrai vai citas postošas diversijas, izmantojot viltus karoga operāciju un Ukrainas bezpilota lidaparātus.
Izlūkdienests šāda scenārija risku vērtē kā "zemu, bet pieaugošu".
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Arenkils preses konferencē norādīja, ka Maskava varētu mēģināt īstenot operāciju, kas līdzinātos Donbasa okupācijai 2014. gadā.
"Tas varētu būt militāro spēku pārvietošana uz ierobežotu teritoriju NATO valstīs, piemēram, aizbildinoties ar vietējo Krievijas minoritāšu aizsardzību. Mērķis nebūtu ieņemt valsti, bet gan sašķelt NATO," sacīja Dānijas izlūkdienesta vadītājs.
Pēc Dānijas izlūkdienestu vērtējuma Maskava gatavo operāciju, kas "mērķa valstīm radītu nopietnākas sekas nekā iepriekš".
Arenkils norādīja, ka Krievija jau aktīvi īsteno hibrīdagresiju pret Eiropu un, visticamāk, šī aktivitāte turpināsies un pastiprināsies.
Dānijas izlūkdienests sagaida kiberuzbrukumus, kas paralizētu sabiedrībai nozīmīgu sistēmu darbību, kā arī diversijas, kas saistītas ar augstu cilvēku upuru risku.
Arenkils uzsvēra, ka Maskava varētu mēģināt uzbrukt NATO paralēli karam Ukrainā.