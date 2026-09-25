Okupantiem varētu rasties problēmas ar raķetēm: Ukrainas droni uzbrukuši stratēģiski nozīmīgai rūpnīcai "Iskra"
Ukrainas droni naktī uz 25. septembri Uļjanovskā uzbrukuši pētniecības un ražošanas uzņēmumam "Iskra" rūpnīcai, kas ietilpst "Almaz-Antei" koncernā, kas ražo pretgaisa aizsardzības bruņojumu.
Reģionā vispirms tika izsludināta gaisa trauksme, pēc tam aculiecinieki ziņoja par triecieniem rūpnīcas teritorijā.
Uļjanovskas iedzīvotāji pilsētā dzirdējuši dronu pārlidojumus, kam sekojuši sprādzieni "Iskra" rūpnīcas apkaimē. Notikuma vietā pēc triecieniem bijis redzams spilgts uzliesmojums.
Uzņēmums ražo komponentes radioelektroniskajām iekārtām, sakaru līdzekļiem un speciālās nozīmes tehnikai.
Rūpnīca piedalās arī vadāmo raķešu H-59M2/M2A ražošanas kooperācijā. Uzņēmums piegādā AS "Jaroslavļas radio rūpnīcai" tranzistoru pārus 3OT127A, ko Krievijas militārā rūpniecība izmanto televīzijas raidītāju SB-1AM izgatavošanai T1A-02 aparatūrai.
Uļjanovskas apgabala gubernators Aleksejs Ruskihs paziņojis, ka uzbrukumā nodarīti postījumi rūpnieciskajai un civilajai infrastruktūrai. Viņš piebildis, ka uzlidojumā cietuši astoņi cilvēki.
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Permas novada vietvaldis Dmitrijs Mahoņins paziņojis, ka uzlidojumā viens cilvēks gājis bojā.
Uzņēmumam "Lukoil" piederošā rūpnīca "Pemnefteorgsintez" (PNOS) gadā pārstrādā vairāk nekā 13 miljonus tonnu naftas, cita starpā ražojot benzīnu, dīzeļdegvielu un reaktīvo degvielu.
Uzbrukuma dēļ darbu apturējusi arī Permas lidosta.