Z kara korespondents Kotenoks izsmej Putinu par "katliem": "Kaut kā saplok"
Krievijas Z kara korespondents Jurijs Kotenoks atzinis, ka frontē patiesībā neeksistē "katli", par kuriem Vladimirs Putins publiski mēdz stāstīt.
Kotenoks savā "Telegram" kanālā 22. septembrī publicēja kritisku ierakstu par Krievijas augstākās militārās un politiskās vadības sniegto informāciju par situāciju frontē.
Viņš pasmējies par Putina, Krievijas ģenerāļu un Kremļa propagandas stāstiem par Ukrainas spēku ielenkšanu.
"Mūsu informācijas cilvēki pārvēršas par pavāriem. Piektajā "SVO" gadā informācijas pasniegšanā frontē ļoti populāri kļuvuši "katli", kuros nonāk pretinieka vienības, bet mūsējie tās ielenc," rakstīja Kotenoks.
Viņš norādīja, ka Krievija vārdos esot "sagrābusi knaiblēs" 11 Ukrainas bruņoto spēku formējumus Volčanskas apkaimē, kā arī lielus grupējumus Orihivas un Dobropiļļas rajonā. Tie ir piemēri, kas 2026. gada septembra vidū bijuši visplašāk apspriesti.
Taču, pēc Kotenoka teiktā, neviens no šiem "katliem" realitātē nepastāv.
"Galvenais te ir nepārēsties, bet izskatās, ka daudziem apetīte ir pamatīgi atvērusies… Reāla aplenkuma ar fiziski noslēgtu loku nav vairāku iemeslu dēļ. Pretinieks joprojām ir spēcīgs un spēj veikt pretuzbrukumus. Tā darbības pie Limanas tam ir pierādījums… Katli kaut kā saplok, dažreiz pārsprāgst kā burbuļi," rakstīja Z-blogeris.
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Viņš piebilda, ka Krievijai šajā karā nebūs vieglas uzvaras un priekšā vēl esot "zaudējumi un grūtības".