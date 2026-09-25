Mirusi Marina Vladi - franču kino zvaigzne un Vladimira Visocka atraitne
Mirusi krievu izcelsmes franču aktrise, dziedātāja un rakstniece Marina Vladi.
Viņai bija 88 gadi. Nāves cēlonis pagaidām nav atklāts. Pēdējos dzīves gadus Vladi pavadīja Parīzē.
Meitene no krievu emigrantu ģimenes
Aktrises īstais vārds bija Jekaterina Marina Vladimirovna Poļakova-Baidarova. Viņa piedzima 1938. gada 10. maijā Klišī, Parīzes piepilsētā, krievu emigrantu ģimenē. Viņas tēvs Vladimirs Poļakovs-Baidarovs bija operdziedātājs, bet māte Miļica Envalde - balerīna.
Marina bija jaunākā no četrām meitām. Visas māsas savu dzīvi saistīja ar mākslu: Olga Varena kļuva par aktrisi un televīzijas režisori, bet Odila Versuā un Elēna Valjē - par aktrisēm. Pseidonīmu Vladi Marina izvēlējās tēva piemiņai.
Kopš bērnības viņa nodarbojās ar baletu un mācījās Parīzes operā, taču jau 11 gadu vecumā pirmo reizi parādījās uz ekrāna - filmā "Vasaras negaiss". 20. gadsimta 50. gados viņu sāka aicināt filmēties franču un itāļu režisori. Drīz vien Vladi kļuva par vienu no atpazīstamākajām jaunajām aktrisēm Eiropā.
"Burve", kas iekaroja Padomju Savienību
Īstu slavu viņai atnesa galvenā loma 1956. gada filmā "Burve", kas uzņemta pēc Aleksandra Kuprina stāsta "Oļesja" motīviem. Jaunā Marina Vladi atveidoja Oļesju - brīvdomīgu un noslēpumainu meiteni, kura dzīvo tālu no cilvēkiem.
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Filma guva milzīgus panākumus. Miljoniem skatītāju Vladi kļuva par teju pārdabiska skaistuma, neatkarības un noslēpumainības iemiesojumu. Vladimirs Visockis, ieraugot viņu uz ekrāna, vēlāk, kā atcerējušies viņa draugi, esot sacījis, ka kādu dienu viņa kļūs par viņa sievu.
Vladi filmējās pie pazīstamiem Eiropas režisoriem un spēlēja kopā ar Žanu Gabēnu, Marčello Mastrojanni, Ugo Tonjaci un citām zvaigznēm. Starp pazīstamākajām filmām ar viņas piedalīšanos ir "Pirms plūdiem", "Noziegums un sods", "Klēvas princese", Orsona Velsa "Pusnakts zvani" un Žana Lika Godāra "Divas vai trīs lietas, ko es par viņu zinu".
1963. gadā par lomu Marko Ferrēri filmā "Mūsdienu stāsts jeb Bišu karaliene" Marina Vladi Kannu kinofestivālā saņēma balvu kā labākā aktrise.
Mīlestība ar Vladimiru Visocki
Marina Vladi un Vladimirs Visockis iepazinās Maskavā 1967. gadā. Tolaik viņa jau bija slavena aktrise, bet viņš - Tagankas teātra aktieris un dziesmu autors, kura ieraksti magnetofona lentēs izplatījās visā Padomju Savienībā.
Viņi apprecējās 1970. gadā. Laulība ilga desmit gadus - līdz Visocka nāvei 1980. gada 25. jūlijā. Lielāko daļu šī laika laulātie dzīvoja starp divām valstīm: Vladi strādāja Francijā un audzināja dēlus, bet Visockis palika Maskavā. Viņa centās panākt, lai Visockim tiktu izsniegtas atļaujas ceļot uz ārzemēm, palīdzēja viņam ārstēties un mēģināja glābt viņu no atkarības.
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Visockis sievai veltīja dzejoļus un dziesmas. Savukārt Vladi daudzus gadus vēlāk sarakstīja grāmatu "Vladimirs jeb Pārtrauktais lidojums". Tā veidota kā saruna ar cilvēku, kura vairs nav, un kļuva par vienu no pazīstamākajām liecībām par Visocka dzīves pēdējiem gadiem.
Pēc viņa nāves aktrise turpināja atgriezties pie šī stāsta. 2006. gadā viņa teātrī "Bouffes du Nord" iestudēja izrādi pēc savas grāmatas motīviem un vēlāk ar to uzstājās dažādās valstīs.
Dzīve pēc Visocka
Pirms iepazīšanās ar Visocki Marina Vladi bija precējusies divas reizes. Viņas pirmais vīrs bija franču aktieris un režisors Robērs Osēns, ar kuru viņai piedzima dēli Pjērs un Igors. Otrais vīrs bija lidotājs un uzņēmējs Žans Klods Bruijē. Šajā laulībā piedzima dēls Vladimirs.
Pēc Visocka nāves Vladi vairāk nekā divdesmit gadus nodzīvoja kopā ar franču ārstu un sabiedrisko darbinieku Leonu Švarcenbergu. Viņš nomira 2003. gadā.
Laika gaitā aktrise uz ekrāna parādījās arvien retāk, vairāk pievēršoties teātrim un literatūrai. Viņa izdeva vairāk nekā desmit grāmatu - romānus, memuārus un stāstu krājumus. Savas ilgās karjeras laikā Vladi kopumā filmējusies vairāk nekā simt kino un televīzijas projektos.
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Viņa bija pazīstama arī ar savu sabiedrisko nostāju. Vladi iestājās par sieviešu tiesībām un 1971. gadā bija viena no slavenā "343 manifesta" parakstītājām, kura dalībnieces pieprasīja legalizēt abortus Francijā.