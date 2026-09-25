Francijā skanēs baznīcu zvani: valsts gatavojas pirmajai oficiālajai pāvesta vizītei 18 gadu laikā
Francija gatavojas lielam notikumam – piektdien valstī ierodas pāvests Leons XIV. Viņš būs pirmais pāvests, kurš 18 gadu laikā oficiālā vizītē apmeklē Franciju. Četru dienu laikā Leons XIV tiksies ar Eiropas līderiem un simtiem tūkstošu ticīgo.
Par pāvesta ierašanos piektdienas rītā simboliski vēstīs baznīcu zvani visā Francijā – tie skanēs septiņas minūtes. Francijas Bīskapu konference to raksturo kā iespēju cilvēkiem visā valstī kaut simboliski piedalīties šajā notikumā.
Leons XIV ir pirmais ASV dzimušais pāvests, turklāt viņam ir arī personiska saikne ar Franciju – viņa vecmāmiņa no tēva puses dzimusi šajā valstī.
Pēdējā oficiālā pāvesta vizīte Francijā notika 2008. gadā, kad valstī viesojās Benedikts XVI. Pāvests Francisks Francijā ieradās vairākkārt, tostarp Marseļā, Strasbūrā un Korsikā, taču šie braucieni netika klasificēti kā oficiālas valsts mēroga pāvesta vizītes. Šoreiz Francijas varasiestādes gatavojas īpaši lielam cilvēku pieplūdumam – divās dienās Parīzē pāvesta vizītes dēļ tiek gaidīts līdz pat miljonam svētceļnieku un citu apmeklētāju.
Pēc tikšanās ar Francijas prezidentu pāvests uzstāsies UNESCO galvenajā mītnē, kur paredzēts runāt gan par mieru pasaulē, gan mākslīgā intelekta attīstību un tās radītajiem riskiem. Vēlāk viņš dosies uz Parīzes Dievmātes katedrāli, bet vakarā paredzēta vērienīga jauniešu lūgšana. Sestdien Parīzes centrā notiks brīvdabas mise, kur varētu pulcēties aptuveni 600 000 cilvēku.
No Parīzes Leons XIV dosies uz Lurdu – vienu no pasaulē pazīstamākajām katoļu svētceļojumu vietām. Tur paredzēts viens no vizītes smagākajiem notikumiem. Pāvests tiksies ar septiņiem cilvēkiem, kuri bērnībā vai pieaugušā vecumā cietuši no seksuālas vardarbības. Francijā 2021. gadā publiskotā neatkarīgas komisijas izmeklēšanā tika lēsts, ka kopš 1950. gada katoļu baznīcas garīdznieki un citi ar baznīcu saistīti cilvēki seksuāli izmantojuši aptuveni 330 000 bērnu.
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Savukārt vizītes noslēgumā pirmdien pāvests Mecā uzrunās Eiropas līderus ar runu par Eiropas saknēm, mieru un vienotību.