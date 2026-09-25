VIDEO: Ukraina dod kārtējo triecienu Krievijai - liesmas pārņem vienu no valsts lielajām naftas rūpnīcām
Naktī uz piektdienu vairāki Krievijas reģioni piedzīvojuši Ukrainas dronu uzbrukumus. Viens no galvenajiem mērķiem bijusi Permas naftas pārstrādes rūpnīca, kur pēc trieciena izcēlies plašs ugunsgrēks.
Droni uzbrukuši arī Uļjanovskai, bet Krievijas okupētajā Luhanskā aizdedzies lielveikals, kurā, iespējams, atradies Krievijas armijas loģistikas centrs.
Permā droni uzbrukuši uzņēmuma “Lukoil” piederošajai naftas pārstrādes rūpnīcai. Pēc uzbrukuma uzņēmuma teritorijā izcēlies ugunsgrēks, un sociālajos tīklos publicētajos video redzamas liesmas un dūmi. Uzbrukuma dēļ uz laiku tika apturēta arī Permas lidostas darbība.
Permas rūpnīca gadā spēj pārstrādāt vairāk nekā 13 miljonus tonnu naftas. Tajā tiek ražots benzīns, dīzeļdegviela, reaktīvā degviela un citi naftas produkti. Līdz ar to trieciens skāris nozīmīgu Krievijas naftas pārstrādes infrastruktūras objektu.
Tajā pašā naktī droni uzbrukuši arī Uļjanovskai, kur cietusi rūpnīca “Iskra”. Tā pieder koncernam “Almaz-Antej”, kas ražo Krievijas pretgaisa aizsardzības bruņojumu. Uļjanovskas apgabala gubernators Aleksejs Ruskihs paziņojis, ka uzbrukumā bojāta gan rūpnieciskā, gan civilā infrastruktūra. Pēc viņa sniegtās informācijas, cietuši astoņi cilvēki.
Uzbrukums noticis arī Krievijas okupētajā Luhanskā. Tur pēc dronu trieciena izcēlies ugunsgrēks lielveikalā “Stroicentr”. Ukrainas avoti pieļauj, ka tajā varētu būt atradies Krievijas armijas loģistikas centrs, taču šī informācija pagaidām nav neatkarīgi apstiprināta.