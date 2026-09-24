Bijušajam Holivudas magnātam Hārvijam Vainstīnam piespriesti 15 gadi cietumā par seksuālu uzbrukumu
Kādreizējais Holivudas kino magnāts Hārvijs Vainstīns trešdien Manhetenā notiesāts uz 15 gadiem cietumā par seksuālu uzbrukumu bijušajai televīzijas producēšanas asistentei Mirjamai Heilijai. Spriedums pieņemts pēc vairāk nekā sešus gadus ilgas tiesvedības.
74 gadus vecais Vainstīns iepriekš tika notiesāts jau 2020. gadā, taču Ņujorkas štata augstākā tiesa šo spriedumu vēlāk atcēla. Atkārtotā tiesas procesā pagājušajā gadā zvērinātie viņu atkal atzina par vainīgu pirmās pakāpes seksuālā noziegumā pret Heiliju.
Vainstīns savu vainu joprojām noliedz un paredzams, ka spriedumu pārsūdzēs.
Tiesas zālē viņš atradās ratiņkrēslā un pēc sprieduma nolasīšanas tika izvests no telpas, kamēr vairākas viņa apsūdzētājas savstarpēji apskāvās un slaucīja asaras.
Pirms soda noteikšanas tiesā uzstājās arī pati Heilija, kura stāstīja par seksuālā uzbrukuma ilgstošo ietekmi uz viņas dzīvi. “Fakts, ka Hārvijs Vainstīns mani seksuāli izmantoja, ir atstājis postošu ietekmi uz manu dzīvi un drošības sajūtu, kas, iespējams, nekad nepazudīs,” viņa sacīja.
Heilija piebilda: “Man tas ir mūža ieslodzījums.”
Savukārt Vainstīns savā uzrunā atvainojās cilvēkiem, kurus esot sāpinājusi viņa agrākā rīcība, taču vienlaikus atkārtoti uzsvēra, ka nav nevienu izvarojis vai seksuāli izmantojis. “Es dzīvoju ar daudziem nožēlas brīžiem un patiesi atvainojos ikvienam, kuru mana rīcība ir ietekmējusi,” sacīja Vainstīns.
Tiesnesis Kērtiss Fārbers, pasludinot spriedumu, norādīja, ka Vainstīns savulaik bijis viens no ietekmīgākajiem cilvēkiem kinoindustrijā, taču šie sasniegumi tagad palikuši ēnā. Tiesnesis viņu raksturoja kā cilvēku, kurš sievietes uztvēris kā objektus, un sacīja, ka Vainstīns kļuvis par “burtisku #MeToo kustības seju”.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pēc tiesas Heilija sacīja, ka ir apmierināta ar piespriesto sodu, taču viņai joprojām šķiet, ka Vainstīns nav uzņēmies atbildību par notikušo.
Sākotnēji Vainstīnam tika piespriests 23 gadu cietumsods pēc tam, kad viņš tika atzīts par vainīgu uzbrukumā Heilijai un topošās aktrises Džesikas Mannas izvarošanā 2013. gadā. Šo spriedumu Ņujorkas štata augstākā tiesa vēlāk atcēla, secinot, ka sākotnējā tiesas procesā pieļautas procesuālas kļūdas. Atkārtotajā procesā Vainstīns atkal tika atzīts par vainīgu uzbrukumā Heilijai. Citā apsūdzībā viņš tika attaisnots, bet par Mannas izvirzīto apsūdzību zvērinātie nespēja vienoties. Pēc tam vēl viens tiesas process šajā epizodē noslēdzās bez sprieduma, un prokuratūra nolēma apsūdzību vairs nevirzīt, jo Manna paziņoja, ka nespēj vēlreiz sniegt liecības.
Vainstīna advokāti lūdza tiesu noteikt ievērojami īsāku sodu, atsaucoties uz viņa veselības problēmām un faktu, ka viņš jau vairāk nekā sešus gadus pavadījis apcietinājumā. Aizstāvība norādīja, ka kopš 2025. gada Vainstīns vairākkārt nonācis slimnīcā un cieš no vairākām nopietnām veselības problēmām.
Viņš pašlaik tiek turēts Belvjū slimnīcas ieslodzīto medicīnas nodaļā Manhetenā.
Vainstīnu sagaida arī atkārtota soda noteikšana citā izvarošanas lietā Kalifornijā. Tur 2022. gada notiesājošais spriedums palika spēkā, taču sākotnēji piespriestais 16 gadu cietumsods tika atcelts, jo tā noteikšanā bija ņemti vērā vēlāk anulētie Ņujorkas spriedumi.
Savulaik Vainstīns bija viens no ietekmīgākajiem producentiem Holivudā. Viņa vārds saistīts ar tādām filmām kā “Iemīlējies Šekspīrs” un “Lubene”.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Viņa karjera sabruka 2017. gadā, kad publiski izskanēja vairāku sieviešu apsūdzības par seksuālu vardarbību un uzmākšanos. Šie atklājumi kļuva par vienu no galvenajiem impulsiem globālajai #MeToo kustībai.