Krievija kļūst arvien aktīvāka - NATO paziņo, ka ir gatava hibrīduzbrukumiem
NATO ir gatava Krievijas kiberuzbrukumiem un citām hibrīdkaradarbības formām, ceturtdien paziņoja alianses ģenerālsekretārs Marks Rute, aicinot pastiprināt atbalstu Ukrainai kā atbildi uz Maskavas rīcību.
"Krievija arvien aktīvāk darbojas kibertelpā un citās jomās, bet NATO ir tam gatava," pavēstīja Rute pasākumā, kas veltīts 2001. gada 11. septembra teroraktu piemiņai.
"Mums ir pieejamas visas šīs reaģēšanas iespējas attiecībā uz hibrīdkaru, lai nodrošinātu, ka mēs paliekam spēcīgi," teica NATO ģenerālsekretārs, aicinot valstis sniegt lielāku atbalstu Ukrainai, ja tās "patiesi vēlas raidīt signālu krieviem par katru hibrīdkara incidentu un uzbrukumu".
Eiropas valstis ir pastiprinātā gatavībā attiecībā uz jebkādu Krievijas iejaukšanos, baidoties, ka Maskava varētu vērsties pret Kijivas atbalstītājiem Rietumos.
Dānijas Aizsardzības izlūkošanas dienests ceturtdien ziņoja, ka Krievija, visticamāk, veiks vairāk hibrīdu uzbrukumu mērķiem Rietumos, vienlaikus prognozējot, ka tieša iebrukuma iespējamība ir ļoti maza, taču joprojām iespējama.
Pagājušajā nedēļā arī Polijas premjerministrs Donalds Tusks brīdināja par hibrīdiem draudiem no Krievijas puses, tostarp dronu un raķešu uzbrukumiem, pret Ukrainas sabiedrotajiem.