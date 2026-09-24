VIDEO: Tramps Sji Baltajā namā parāda savu dzēlienu Baidenam - Ķīnas līderis iesmejas
Ķīnas prezidenta Sji Dzjiņpina vērienīgās valsts vizītes laikā Baltajā namā netrūka ne militāras pompozitātes, ne abu lielvaru līderu sarunu. Taču uzmanību piesaistījis arī kāds daudz neformālāks brīdis – ASV prezidents Donalds Tramps savu viesi aizveda gar prezidentu portretu galeriju, kur Džo Baidena fotogrāfijas vietā joprojām izlikts automātiskās parakstīšanas ierīces jeb “autopen” attēls.
ASV prezidents Donalds Tramps un pirmā lēdija Melānija Trampa ceturtdien, 24. septembrī, Baltajā namā uzņēma Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu un viņa dzīvesbiedri Penu Lijuaņu. Vizītes programmā bija oficiālā sagaidīšanas ceremonija, abu valstu delegāciju sarunas un vēlāk arī valsts vakariņas.
Vienā no vizītes neformālākajiem brīžiem Tramps kopā ar Sji devās pa Baltā nama Rietumu spārna kolonādi, kur izveidota tā dēvētā “Presidential Walk of Fame” jeb ASV prezidentu portretu galerija. Fotogrāfijās redzams, ka abi līderi apstājas arī pie vietas, kur būtu jāatrodas bijušā prezidenta Džo Baidena portretam. Tā vietā tur ievietots attēls ar automātisko parakstīšanas ierīci, kas paraksta Baidena vārdu.
Xi JinPing cracking up over the AutoPen photo in the frame that is supposed to be Joe Biden. 😂— Laura Loomer (@LauraLoomer) September 24, 2026
Thank God Joe Biden is no longer in the White House. pic.twitter.com/ve1TwQouqP
Neparasto “portretu” Tramps Baltajā namā ieviesa jau 2025. gadā. “Autopen” ir ierīce, kas mehāniski atveido cilvēka parakstu. Tramps ilgstoši kritizējis šīs ierīces izmantošanu Baidena prezidentūras laikā un bez pārliecinošiem pierādījumiem apgalvojis, ka atsevišķi dokumenti varētu būt parakstīti bez paša Baidena pienācīgas iesaistes. Baidens un viņa pārstāvji šādus apgalvojumus ir noraidījuši.
Šī nav pirmā reize, kad ārvalstu līderim vizītes laikā tiek parādīta Trampa savdabīgā prezidentu galerija. Martā Japānas premjerministre Sanae Takaiči, ieraugot Baidena vietā izlikto “autopen” attēlu, tika nofilmēta smejamies, kas vēlāk izraisīja kritiku Japānā.
Pēc sarunām Tramps Ķīnas prezidentu aizveda arī apskatīt nesen izbūvēto granīta helikopteru nolaišanās laukumu Baltā nama Dienvidu zālienā. Kad žurnālisti abiem līderiem sauca jautājumus par sarunās apspriestajiem jautājumiem, Tramps paziņoja, ka viņiem bijusi “lieliska tikšanās”, bet pēc tam uzmanību pievērsa kam pavisam citam. “Viņš ir akmens eksperts, līdzās daudzām citām lietām, un viņam patīk labs granīts,” Tramps sacīja par Sji. Abi līderi pēc tam apskatīja jauno laukumu un tajā iestrādāto prezidenta zīmogu.
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Jaunais helikopteru laukums Baltā nama Dienvidu zālienā tika pabeigts tieši pirms Sji vizītes.
Tikmēr Melānija Trampa kopā ar Penu Lijuaņu apmeklēja Smitsona Nacionālo Āzijas mākslas muzeju Vašingtonā. Vakarā Tramps un Melānija Baltajā namā rīko valsts vakariņas par godu Ķīnas prezidentam un viņa dzīvesbiedrei.