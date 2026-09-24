Horvātijas tiesa atļauj izdot Vācijai ukraini, kuru tur aizdomās par “Nord Stream” spridzināšanu
Horvātijas tiesa piekritusi izdot Vācijai Ukrainas pilsoni Volodimiru Žuravļovu saistībā ar apsūdzībām par gāzes vadu "Nord Stream" spridzināšanu, ceturtdien paziņoja viņa advokāts, paziņojot par apelācijas sūdzības iesniegšanu.
Žuravļovs pagājušajā mēnesī tika aizturēts Horvātijā, kur viņš strādāja pie Holivudas filmas, kas veltīta uzbrukumam "Nord Stream".
Viņa advokāts Ļubo Pavasovičs Viskovičs teica, ka Pulas tiesa 18. septembrī apstiprināja izdošanu. Lēmums nav galīgs, un pret to tiks iesniegta apelācija, piebilda Viskovičs.
Vācijas prokurori apgalvo, ka Žuravļovs ir apmācīts nirējs, un apsūdz viņu palīdzībā sprāgstvielu uzstādīšanā uz gāzesvada. Prokurori apsūdz Žuravļovu ciešā sadarbībā ar Serhiju Kuznecovu, vēl vienu ukraini, kuru pagājušajā gadā Itālija izdeva Vācijai.
Kuznecovs 14. oktobrī stāsies Hamburgas Augstākās reģionālās tiesas priekšā, un tiesas prāva, visticamāk, ilgs līdz februārim.
2022. gada septembra beigās gāzesvadus "Nord Stream" sabojāja vairāki sprādzieni.
"Nord Stream 1" iepriekš tika izmantots, lai piegādātu Vācijai Krievijas gāzi, bet sprādziena brīdī gāzes piegāde jau bija apturēta saistībā ar Krievijas atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Savukārt "Nord Stream 2" vēl nebija nodots ekspluatācijā, ko arī aizkavēja Krievijas agresija pret Ukrainu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Vācijas izmeklētāji uzskata, ka uzbrukumu pasūtīja kāda Ukrainas valsts iestāde ar mērķi ierobežot Krievijas ieņēmumus no energoresursu eksporta, ko tā izmanto kara finansēšanai.
Vācijas prokuratūra apgalvo, ka Kuznecovs izmantoja viltotus personu apliecinošus dokumentus, lai noīrētu jahtu, ar kuru no Vācijas pilsētas Rostokas devās īstenot sabotāžu.
Sabiedriskā raidorganizācija ARD ziņoja, ka ir identificēti septiņi aizdomās turamie, no kuriem viens kopš tā laika ir gājis bojā, cīnoties pret Krieviju.
Kuznecovs tika aizturēts 2025. gada augustā, atrodoties atvaļinājumā Itālijā, un vēlāk izdots Vācijai.
Ukraina noliedz, ka būtu organizējusi šo sabotāžu, taču nav slēpusi gandarījumu par to, uzskatot par leģitīmu jebkuru uzbrukumu, kas vājina Kremļa spēju finansēt karu.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir paziņojis, ka viņa valdība neko nezināja par plāniem uzspridzināt cauruļvadus.