VIDEO: Krievijas mediju fokuss nemainās - Zelenskis parādās pat uz kokaīna pakām
Krievijas Federālais drošības dienests (FSB) Maskavas apgabalā paziņojis par iespaidīgas kokaīna kravas konfiscēšanu – kopumā atsavināti 311,6 kilogrami narkotiku. Tomēr īpašu uzmanību Krievijas medijos izpelnījusies pavisam cita detaļa: uz dažām kokaīna briketēm redzams Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska attēls ar dolāra zīmēm acu vietā. Ko šis marķējums nozīmē un kāpēc tas tur nonācis, FSB nav paskaidrojis.
FSB vēsta, ka Maskavas apgabalā aizturēts 2001. gadā dzimis Krievijas pilsonis, kuru tur aizdomās par dalību starptautiskā narkotiku kontrabandas shēmā. Vīrietis aizturēts brīdī, kad pārvadājis narkotikas, un kopumā no aprites izņemti 311,6 kilogrami kokaīna. Dienesta publiskotajos kadros redzamas somas, kurās saliktas kokaīna briketes. Uz daļas no tām patiešām redzams Zelenska portrets – viņa acu vietā attēlotas dolāra zīmes, bet uz iepakojuma redzams arī skaitlis “2026”.
Tieši šī detaļa ātri kļuvusi par vienu no galvenajiem akcentiem Krievijas mediju publikācijās par aizturēšanu. Taču no FSB sniegtās informācijas nav zināms nedz tas, kas šādus iepakojumus izgatavojis, nedz kādēļ uz tiem izmantots Ukrainas prezidenta attēls.
Saskaņā ar FSB versiju aizturētais bijis aktīvs organizētas noziedzīgas grupas dalībnieks, kas nodarbojusies ar narkotiku realizēšanu īpaši lielos apmēros, izmantojot tā dēvēto tumšo tīmekli jeb “darknet”. Krievijas drošības dienests apgalvo, ka kokaīns nācis no Latīņamerikas un Krievija izmantota kā tranzīta posms, lai narkotikas tālāk nogādātu Eiropas Savienības valstīs.
Šī ir FSB publiskotā versija par kontrabandas maršrutu, un neatkarīgs apstiprinājums visām tā detaļām pagaidām nav sniegts.
Pret aizturēto sākts kriminālprocess par mēģinājumu realizēt narkotiskās vielas sevišķi lielā apmērā, un tiesa viņam piemērojusi apcietinājumu.
Šī nav pirmā reize, kad Krievijas varasiestādes ziņo par sevišķi lielu no Latīņamerikas nākuša kokaīna kravu. Arī iepriekšējos gados narkotikas lielos apjomos atrastas kravās, kas Krievijā nonākušas no Dienvidamerikas. Tomēr šoreiz vairāk nekā 300 kilogramu lielajai kravai ir kāds vizuāls papildinājums, kas Krievijas informatīvajā telpā izrādījies gandrīz tikpat apspriests kā pats narkotiku daudzums – dažas briketes ar Zelenska attēlu, kura parādīšanās iemeslu neviens pagaidām nav izskaidrojis.