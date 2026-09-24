Luksemburgas premjers aizstāv Krievijas oligarha Frīdmana izslēgšanu no ES sankciju saraksta
Luksemburgas premjerministrs Luks Frīdens ceturtdien aizstāvēja Krievijas oligarha Mihaila Frīdmana izslēgšanu no Eiropas Savienības (ES) sankciju saraksta, norādot, ka tas darīts, lai novērstu kaitējumu valstij.
"Mēs pieprasījām, lai miljardieris tiktu izslēgts no sankciju saraksta Luksemburgas vispārējās interesēs un lai novērstu kaitējumu Luksemburgai," ceturtdien žurnālistiem sacīja Frīdens.
Pēc vairāku dienu ilgām debatēm ES dalībvalstis otrdien vienojās atcelt sankcijas pret Frīdmanu un citu oligarhu Ališeru Usmanovu.
Francija un Slovākija bija pieprasījušas Usmanova izslēgšanu no sankciju saraksta. Francija cer, ka šis solis palīdzēs panākt Azerbaidžānā arestēto Francijas pilsoņu atbrīvošanu.
Frīdens teica, ka viņa valdība pieprasīja Frīdmana izslēgšanu tikai pēc tam, kad bija izteikts aicinājums izslēgt Usmanovu. "Tas nemaina neko attiecībā uz mūsu atbalstu Ukrainai," viņš teica, atbildot uz kritiku par Luksemburgas pieeju.
Frīdmans starptautiskajā šķīrējtiesā prasa no Luksemburgas aptuveni 15 miljardus eiro, jo viņa aktīvi šajā valstī tika iesaldēti saskaņā ar ES sankcijām.