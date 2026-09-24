ASV piedāvā trīs soļus Ukrainas kara deeskalācijai; Zelenskis vienam jau gatavs piekrist
Krievijas diktatora Vladimira Putina īpašajam pārstāvim Kirilam Dmitrijevam ceturtdien, 24. septembrī, Ņujorkā paredzētas sarunas ar ASV prezidenta Donalda Trampa pārstāvjiem Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru. Tikšanās notiek laikā, kad Vašingtona no jauna cenšas panākt deeskalāciju Krievijas sāktajā karā pret Ukrainu.
Dmitrijeva vizīte ASV ir saskaņota ar Putinu, un sarunas paredzētas ANO Ģenerālās asamblejas laikā. To dienaskārtībā būs iespējamais kara noregulējums Ukrainā, enerģētikas jautājumi un potenciālā ekonomiskā sadarbība starp ASV un Krieviju, ziņo “Reuters”, atsaucoties uz avotiem, kuri ir informēti par tikšanās sagatavošanu.
Dmitrijevam paredzētas sarunas ar Vitkofu, Kušneru un citām Trampa administrācijas amatpersonām par Vašingtonas jaunākajiem priekšlikumiem.
ASV pašlaik virza trīs tūlītējus pasākumus, kuru mērķis būtu mazināt karadarbības intensitāti un atjaunot diplomātiskās sarunas. Tie paredz savstarpēji pārtraukt uzbrukumus enerģētikas infrastruktūrai, atjaunot Melnās jūras graudu koridoru un sarīkot ASV, Ukrainas un Krievijas trīspusējas sarunas. Kā viena no iespējamajām sarunu vietām tiek apsvērta Abū Dabī.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Kijiva ir gatava piekrist savstarpējam enerģētikas pamieram. “Šobrīd galdā ir priekšlikums par enerģētikas pamieru. Mēs esam gatavi,” Zelenskis sacīja intervijā “Axios”.
Vienlaikus Ukrainas prezidents uzsvēra, ka Kijiva būtu gatava pārtraukt triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām un citiem enerģētikas objektiem tikai tad, ja Maskava pārtrauktu uzbrukumus Ukrainas elektrotīklam, apkures sistēmām un citai kritiskajai infrastruktūrai.
Sākotnēji varētu notikt nevis valstu līderu, bet gan tehnisko delegāciju tikšanās. Zelenskis norādījis, ka Ukraina ir atvērta dažādiem sarunu formātiem, bet decembrī Maiami paredzētais G20 samits varētu dot iespēju sarunām arī valstu vadītāju līmenī.
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ASV valsts sekretārs Marko Rubio trešdien pēc tikšanās ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu sacīja, ka gan Ukraina, gan Krievija ir izrādījušas interesi par ierobežotu vienošanos, kas skartu enerģētikas infrastruktūru un graudu pārvadājumus.
Neraugoties uz diplomātiskās aktivitātes pieaugumu, Kremlis pagaidām publiski nav paudis optimismu par drīzu augsta līmeņa sarunu atsākšanu. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs trešdien paziņoja, ka priekšnoteikumi sarunu atsākšanai ar Ukrainu vēl neesot izveidojušies un pašlaik neesot pamata runāt par drīzu pušu līderu tikšanos.
Dmitrijevs jau iepriekš piedalījies Maskavas un Vašingtonas kontaktos. 5. septembrī viņš bija klāt Putina sarunās ar Vitkofu un Kušneru Kremlī, bet pirms tam ar abiem ASV pārstāvjiem aizvadīja atsevišķu aptuveni trīs stundas ilgu tikšanos. Pēc vizītes Maskavā ASV delegācija devās uz Kijivu.
Jaunais diplomātiskais mēģinājums seko arī Trampa un Zelenska sarunām Ņujorkā ANO Ģenerālās asamblejas laikā. Zelenskis pēc tām norādīja, ka Vitkofs un Kušners pēc kontaktiem Maskavā esot optimistiski noskaņoti par Putina gatavību sarunām, taču pats Ukrainas prezidents pret Krievijas līdera nodomiem saglabā piesardzību.