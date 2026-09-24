Tramps ar vērienu sagaida Sji Dzjiņpinu ASV; skaļais militārais pārlidojums liek prezidentam saviebties
Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins trešdien ieradies ASV trīs dienu valsts vizītē, kur viņu Endrūsa apvienotajā bāzē personīgi sagaidīja ASV prezidents Donalds Tramps un pirmā lēdija Melānija Trampa. Ķīnas līderim sarīkotajā vērienīgajā sagaidīšanas ceremonijā netrūka ne sarkanā paklāja, ne militārpersonu, ne skaļa ASV bumbvedēju pārlidojuma.
Sji kopā ar sievu Penu Lijuaņu pēc ierašanās Merilendā devās pa sarkano paklāju, bet abās tā pusēs bija izvietota godasardze. Ceremonijā piedalījās dažādu ASV bruņoto spēku veidu pārstāvji, skanēja abu valstu himnas un militārā orķestra mūzika.
Īpašu uzmanību izpelnījās divu ASV Gaisa spēku B-1 bumbvedēju pārlidojums. Lidaparātiem ar skaļu troksni pārlidojot pār ceremonijas vietu, Tramps uz brīdi saviebās un paskatījās debesīs, bet līdzās stāvošais Sji ārēji saglabāja mierīgu sejas izteiksmi. Video ar abu līderu atšķirīgo reakciju strauji izplatījies sociālajos tīklos.
.@POTUS laughs with Xi Jinping after noticeably flinching during a military flyover. pic.twitter.com/6F8u4f2Mij— Just the News (@JustTheNews) September 23, 2026
Daļa komentētāju jokoja par Trampa izbīli, kamēr citi norādīja, ka Sji Dzjiņpins izskatījies pilnīgi mierīgs vai pat garlaikots. Izskanēja arī ironiski salīdzinājumi ar raķešu uzbrukumu un joki par Trampa agrāk publiski apspriesto atbrīvojumu no militārā dienesta tā dēvēto “kaulu izaugumu” dēļ. Savukārt citi vairāk uzmanības pievērsa pašam pārlidojuma troksnim, rakstot, ka tas bijis tik skaļš, ka pat video ierakstā radījis spēcīgu iespaidu.
Trampa lēmums Sji sagaidīt jau pie lidmašīnas bija neierasts diplomātisks žests. Pēdējo reizi ASV prezidents ārvalstu līderi Endrūsa bāzē personīgi sagaidīja pirms 11 gadiem – 2015. gadā toreizējais prezidents Baraks Obama tur uzņēma pāvestu Francisku.
Sji šī ir pirmā vizīte Vašingtonā vairāk nekā desmit gadu laikā un pirmā vizīte ASV gandrīz trīs gadu laikā. Ierodoties valstī, Ķīnas prezidents pauda, ka Pekinai un Vašingtonai vajadzētu būt “partneriem, nevis sāncenšiem”.
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Ceturtdien Baltajā namā paredzētas Trampa un Sji sarunas. To dienaskārtībā būs ASV un Ķīnas tirdzniecības attiecības, mākslīgais intelekts un tehnoloģijas, kā arī domstarpības par Taivānu un Irānu. ASV un Ķīnas amatpersonas jau vienojušās pagarināt pašreizējo tirdzniecības pamieru līdz 2027. gada 10. janvārim.
Vizītes laikā paredzētas arī svinīgas valsts vakariņas Baltajā namā, kurās gaidāmi vairāku lielāko tehnoloģiju uzņēmumu vadītāji, kā arī Sji un Trampa vizīte ASV Nacionālajā arhīvā.