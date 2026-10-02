Ne Grieķija un ne Portugāle: šī valsts izrādījusies ideāli piemērota cilvēkiem pēc 50 gadu vecuma
Arvien vairāk cilvēku pēc 50 gadu vecuma ceļojumos meklē nevis fiziskus izaicinājumus un piesātinātu aktivitāšu programmu, bet gan lēnāku dzīves ritmu, mazāk stresa un iespēju būt tuvāk dabai.
Tūrisma un labsajūtas eksperti nosaukuši valsti, kas īpaši labi atbilst šīm vēlmēm, – Kostariku, raksta "Mediafax". Ziemeļamerikas tūrisma aģentūras vadītājs Lī Bārnss norāda, ka pats dzīvesveids Kostarikā mudina cilvēkus piebremzēt, vienlaikus neradot sajūtu, ka viņi kaut ko palaiž garām.
Ceļotāji pēc 50 gadu vecuma var būt aktīvi katru dienu, taču darīt to savā tempā. Viņi var doties pastaigās pa tropu mežiem, vērot savvaļas dzīvniekus un atpūsties termālajos avotos.
Kostarikā sastopami 6% no visas pasaules bioloģiskās daudzveidības, turklāt valstī ir 12 dažādas klimatiskās zonas. Uzņēmuma "Trafalgar" izpilddirektors Saimons Džounss atgādina par vietējo dzīves filozofiju "pura vida", kas mudina dzīvot nesteidzīgi. Viņš īpaši izceļ termālos avotus, kas var palīdzēt mazināt sāpes, kā arī līdzenās un labi uzturētās pastaigu takas.
Ēdiens – vēl viena priekšrocība
Vietējās kopienas lielu uzmanību pievērš bioloģiskiem produktiem un svaigām jūras veltēm. Kostarikā ceļotāji var iepazīt vietējos ēdienus, svaigus produktus un kulinārijas tradīcijas, kas ģimenēs tiek nodotas no paaudzes paaudzē. Starp īpaši pieminētajām pieredzēm ir tradicionālā tortilju gatavošana un plantāciju apmeklēšana, kurās audzē palmas palmu siržu iegūšanai.
Arī aktīvās atpūtas iespēju netrūkst
Aktīvās atpūtas cienītājiem eksperti iesaka izbraucienus ar laivu Tortugero Nacionālajā parkā un putnu vērošanu Monteverdē. Citas tūrisma aģentūras dibinātājs Vords Lutijs īpaši izceļ pārgājienu maršrutu Camino de Costa Rica. Aptuveni 280 kilometru garais maršruts savieno Karību jūras piekrasti ar Klusā okeāna piekrasti.
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Savukārt Arno Djetegars no citas tūrisma aģentūras norāda, ka veselīga novecošana nozīmē saglabāt aktivitāti, zinātkāri un iesaistīšanos. Kūrorts Papagajo pussalā nesen atklājis sporta kompleksu ar tenisa, padela un piklbola laukumiem.