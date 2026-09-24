VIDEO: Vašingtonā Sji Dzjiņpinu sagaida protestētāji, kuri pārģērbušies par Vinniju Pūku
Protestētāji Vašingtonā pulcējās pie viesnīcas "Waldorf Astoria", kur uzturējās Ķīnas līderis. Daži no viņiem bija pārģērbušies par Vinniju Pūku.
Pie viesnīcas sapulcējās prāvs protestētāju bariņš. Viņi skandēja: "Sji Dzjiņpin, atkāpies! Komunistiskā partija, atkāpies!"
Sji Dzjiņpins internetā ar Vinniju Pūku tiek salīdzināts jau gadiem. Šī mēme kļuva īpaši populāra pēc fotogrāfijām, kurās Sji redzams kopā ar Baraku Obamu.
2013. gadā parādījās pirmie attēli, kuros Sji Dzjiņpins un toreizējais ASV prezidents Baraks Obama staigā blakus. Cilvēki šo pastaigu salīdzināja ar kadru no animācijas filmas, kur Vinnijs Pūks ar tīģeri iet blakus. Ķīnas cenzori jau sen ir vērsušies pret britu rakstnieka Alana Aleksandra Milna radītā Vinnija Pūka tēlu, jo izdomātais lācis tiek salīdzināts ar Ķīnas līderi. Attēli un vārds "Vinnijs Pūks" daļēji tiek bloķēts Ķīnas sociālajos tīklos "Weibo" un "WeChat".
Tāpēc disidenti un protestētāji izmanto Pūku, lai klusi kritizētu autoritāro varu.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins pēc ASV kolēģa Donalda Trampa ielūguma trešdien ieradās Vašingtonā trīs dienas ilgā valsts vizītē.
Sji un viņa dzīvesbiedres Penas Lijuaņas lidmašīna piezemējās netālu no Vašingtonas esošajā Endrjūsas apvienotajā gaisa spēku un karaflotes bāzē, kur viņus personīgi sagaidīja Tramps un pirmā lēdija Melānija.
Sji un Penai uz sarkanā paklāja bērni pasniedza ziedus, bet virs ceremonijas vietas, sveicot Ķīnas līderi, pārlidoja divi bumbvedēji "B-1".
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🇨🇳🇺🇸 Trump wanted to impress the Chinese president with fighter jets flying over their heads but Xi Jinping’s face shows something completely opposite pic.twitter.com/oa9z8Qi4tk— Megatron (@Megatron_ron) September 24, 2026
Viesus sagaidīja godasardze, skanēja lielgabalu salūts, un ASV karaflotes orķestris atskaņoja abu valstu himnas.
Sagaidāms, ka Sji vizītes laikā tiks apspriestas tirdzniecības domstarpības starp abām valstīm un muitas tarifi, drošības pasākumi, kas saistīti ar mākslīgo intelektu, kā arī ASV karš pret Irānu un Krievijas uzsāktais karš pret Ukrainu.
Tramps Sji vizītei, kas noslēgsies piektdien, sagatavojis plašu programmu, tajā skaitā karaspēka parādi, kas paredzēta ceturtdien, valsts vakariņas un tējas ceremoniju.
Protesters gathering in Washington DC, as China’s President Xi Jinping meets with Trump during his state visit. pic.twitter.com/rX2qcB60uO— Donk Media ♻️™ (@donkoclock) September 24, 2026
Šī ir pirmā Sji vizīte ASV kopš 2023. gada, kad viņš Kalifornijā ieradās uz Āzijas un Klusā okeāna ekonomiskās sadarbības samitu un tikās ar Trampa priekšteci Džo Baidenu.
Tramps Sji uzaicināja apmeklēt Balto namu maijā, viesojoties Pekinā.
Tomēr ēnu pār abu lielvaru līderu tikšanos var mest otrdien noslēgtā ASV un Dānijas vienošanās par Grenlandi.
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🇺🇸🇨🇳 China's President Xi Jinping's motorcade arriving at Washington DC.— Jesse Cohen (@JesseCohenInv) September 24, 2026
Xi is expected to stay at the nation's capital for three days. A state dinner is scheduled for Thursday evening. pic.twitter.com/x88R0ANFgd
Tramps norādījis, ka vienošanās bijusi nepieciešama, jo ASV ienaidnieki - Ķīna un Krievija - vēlas Dānijas valdījumā esošo salu Arktikā pakļaut savai kontrolei, bet Kopenhāgena nespēj to novērst.