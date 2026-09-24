Latvijas karavīri dosies uz Hormuza šaurumu - viņus gaida bīstams uzdevums jūrā
Latvijas karavīri dosies uz vienu no pasaules nozīmīgākajiem jūras tirdzniecības ceļiem – Hormuza šaurumu. Saeima ceturtdien apstiprinājusi Nacionālo bruņoto spēku dalību starptautiskajās militārajās operācijās, kuru uzdevums ir atmīnēt šaurumu un atjaunot drošu kuģu satiksmi.
Krīzes laikā Hormuza šaurumā nonākušas dažāda veida jūras mīnas, padarot kuģošanu šajā teritorijā ļoti bīstamu. Lai situāciju atrisinātu, ASV, kā arī Apvienotā Karaliste un Francija kopā ar sabiedrotajiem sākušas militārās operācijas. To mērķis ir attīrīt Hormuza šaurumu no mīnām un atjaunot drošu kuģu satiksmi.
Latvija operācijās varēs iesaistīt līdz 20 karavīriem, izmantojot NBS uzkrāto pieredzi. Uz reģionu paredzēts nosūtīt Jūras spēku zemūdens sprādzienbīstamo priekšmetu iznīcināšanas vienību ar autonomajām atmīnēšanas sistēmām, kā arī štāba virsniekus un instruktorus. Latvijas karavīru uzdevumos ietilps jūras mīnu meklēšana un neitralizēšana, kā arī atmīnēšanas darbu koordinēšana.
Vienlaikus Latvijas iesaistei noteiktas skaidras robežas. NBS karavīri piedalīsies pretmīnu operācijās un citos pasākumos, kas nepieciešami drošas kuģošanas atjaunošanai, bet neiesaistīsies darbībās, kas atbalstītu ASV kā karojošo pusi konfliktā ar Irānu.
Hormuza šauruma atmīnēšana varētu prasīt 12 līdz 16 mēnešus, bet Saeimas lēmums ļauj Latvijas karavīriem operācijās piedalīties līdz 2028. gada 1. septembrim. Aizsardzības ministrija norāda, ka dalība vienlaikus ļaus NBS iegūt papildu praktisko pieredzi pretmīnu operācijās un sadarbībā ar sabiedroto spēkiem.