Lietuva grib pastāvīgu ASV militāro bāzi - jau oktobrī valstī ieradīsies 1000 karavīri un “Abrams” tanki
Lietuva vēlas panākt vēl ciešāku ASV militāro klātbūtni valstī. Kamēr Vašingtonā tiek apspriesta iespēja nākotnē Lietuvā izveidot pastāvīgu amerikāņu militāro bāzi, jau oktobra beigās valstī ieradīsies divi ASV karavīru bataljoni ar smago bruņojumu, tostarp “Abrams” tankiem.
Par gaidāmo ASV spēku ierašanos paziņojis Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns, kurš šonedēļ uzturas darba vizītē ASV. Viņš norādījis, ka pašlaik notiek sagatavošanās un tiek risināti loģistikas jautājumi, lai amerikāņu karavīri Lietuvā varētu ierasties oktobra beigās. Viens no bataljoniem būs smagais bataljons ar tankiem “Abrams” un citu smago tehniku, savukārt otrs būs inženieru bataljons.
ASV karavīru rotācija, tāpat kā iepriekš, plānota deviņus mēnešus. Lietuva norāda, ka inženieru bataljons palīdzēs valsts veidotās divīzijas attīstībā, kā arī robežas aizsardzības un citu aizsardzības pasākumu īstenošanā. Kopš 2019. gada ASV bruņotie spēki Lietuvā bataljonus izvieto regulāri, bet pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā amerikāņu karavīri valstī uzturas nepārtraukti.
Tomēr Lietuva vēlas iet vēl tālāk. Tiekoties ar ASV aizsardzības sekretāra vietnieku politikas jautājumos Elbridžu Kolbiju, Kauns rosinājis apsvērt iespēju nākotnē valstī izveidot pastāvīgu ASV militāro bāzi. Pagaidām nekāds lēmums par šādu bāzi nav pieņemts, un jautājums šobrīd paliek diskusiju stadijā.
Ziņa par jauno rotāciju Lietuvai ir būtiska arī tāpēc, ka ASV pārskata savu militāro klātbūtni Eiropā un iepriekš nebija skaidrības par nākamo amerikāņu karavīru rotāciju. Turklāt arī pēc oktobrī gaidāmās deviņu mēnešu rotācijas ilgtermiņa aina vēl nav pilnībā skaidra. Kauns Lietuvas medijiem norādījis, ka jautājums par nākamo rotāciju varētu kļūt skaidrāks decembrī.