Bijušā Ukrainas ģenerālprokurora Ruslana Kravčenko sievasmāte Dubaijā iegādājusies villu 670 tūkstošu dolāru vērtībā
Bijušā Ukrainas ģenerālprokurora Ruslana Kravčenko sievasmāte Alīna Škrobaneca 2023. gadā Dubaijā investējusi aptuveni 670 000 ASV dolāru villas būvniecībā, liecina "Radio Brīvības" izmeklēšanas projekta "Shēmas" 23. septembrī publicētais ziņojums.
Runa ir par vairāk nekā 143 kvadrātmetrus lielu rindu māju "Damac Lagoons" – slēgtā, augstas klases dzīvojamo māju kompleksā Dubaijā.
No Dubaijas nekustamo īpašumu reģistra nopludinātie dati liecina, ka Škrobaneca īpašumu iegādājusies 2023. gada 20. jūlijā. Tobrīd Kravčenko bija Kijivas apgabala valsts administrācijas vadītājs.
Žurnālisti arī norādījuši, ka tieši tajā pašā dienā – 2023. gada 20. jūlijā – viņas meita Olena Škrobaneca atstāja darbu Ukrainas Ģenerālprokuratūrā, kā liecina viņas oficiālā deklarācija.
Apmēram tajā pašā laikā Ruslans Kravčenko savā deklarācijā norādīja, ka viņam bija tiesības izmantot sievasmātes 2013. gada automašīnu "Infiniti QX70".
Pāris oficiāli izšķīrās 2024. gada novembrī. Nopludinātie Apvienoto Arābu Emirātu nekustamo īpašumu reģistra dati liecina, ka vēlāk Dubaijas īpašumu iegādājies Ukrainas pilsonis Andrijs Keibašs, kurš Kijivā vada restorānu "La Veranda".
"Shēmas" žurnālisti atraduši 2022. gada decembrī "Instagram" publicētu video, kurā Alīna Škrobaneca kopā ar vīru Ihoru un meitu Olenu apmeklē "La Veranda". Video redzams arī Keibašs.
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Citā restorānā filmētā video redzams Ihors Škrobanecs kopā ar Ruslanu Kravčenko, kurš tolaik vadīja Bučas rajona prokuratūru Kijivas apgabalā.
"Shēmas" sazinājās ar Alīnu Škrobanecu, kura noliedza, ka būtu iegādājusies nekustamo īpašumu Apvienotajos Arābu Emirātos.
"Es neko neesmu iegādājusies Apvienotajos Arābu Emirātos. Tagad, ņemot vērā pašreizējo situāciju, es domāju – vai mani varēja izmantot? Galu galā es neko neesmu pirkusi. Man nav vajadzīgs īpašums Dubaijā," viņa sacīja.
Par "La Veranda" vadītāju Andriju Keibašu Škrobaneca norādīja, ka viņu pazīst un viņi ir draugi, taču uzsvēra, ka nekad ar viņu nav apspriedusi nekustamo īpašumu jautājumus.
Viņa arī apgalvoja, ka ar Kravčenko nav runājusi vairāk nekā divus gadus un ka viņš nekad nav vērsies pie viņas saistībā ar īpašuma iegādi vai reģistrēšanu.
Kravčenko bijušais sievastēvs Ihors Škrobanecs, kuram kā Čerņivcu apgabala padomes deputātam likums uzliek pienākumu deklarēt ārvalstīs esošos aktīvus, noliedza, ka būtu zinājis par Dubaijas villu. Tāpat kā viņa bijusī sieva, viņš pieļāva, ka trešā persona varētu būt izmantojusi viņas personas datus bez viņas piekrišanas.
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Ukrainas parlaments – Augstākā rada – 15. septembrī ar 317 balsīm "par" un nevienu "pret" apstiprināja ģenerālprokurora Ruslana Kravčenko atkāpšanos. Vēlāk Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis parakstīja rīkojumu par viņa atbrīvošanu no amata.
Kravčenko no valsts bija izbraucis dažas dienas iepriekš, par pamatojumu izmantojot plānoto "komandējumu" uz Lietuvu.
Ukrainas Nacionālais korupcijas apkarošanas birojs (NABU) un Specializētā pretkorupcijas prokuratūra (SAPO) 4. septembrī sāka plašu operāciju "Kartāga", lai likvidētu Ģenerālprokuratūrā darbojošos noziedzīgu tīklu.
Izmeklētāji aizturēja Serhiju Kropivu, prokuratūras starptautiskās sadarbības departamenta vadītāja vietnieku, apsūdzot grupējumu ienesīgas izspiešanas shēmas organizēšanā, kas nodrošinājusi krāpniecisku zvanu centru aizsardzību un desmitiem miljonu grivnu legalizēšanu.