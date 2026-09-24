ASV tiesnesis liek Trampa administrācijai atjaunot CNN un citu mediju piekļuvi Baltajam namam
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijai nekavējoties jāatjauno telekanālu CNN un "MS NOW", kā arī tīmekļa medija "Politico" piekļuve Baltajam namam, ceturtdien nolēma ASV federālais tiesnesis.
Tramps piektdien aizliedza šiem medijiem atrasties Baltajā namā, jo tie, kā apgalvoja Tramps, izplata viltus ziņas, izdomājumus un melus.
CNN, "MS NOW" un "Politico" iesniedza kopīgu prasību, lūdzot noteikt aizlieguma darbības pagaidu apturēšanu, jo tas pārkāpj ASV Konstitūcijas Pirmo grozījumu, kas garantē preses brīvību.
Saskaņā ar spriedumu tiesnesis Timotijs Kellijs secināja, ka preses caurlaides atņemšana, "domājams, pārkāpa viņu konstitucionālās tiesības uz tiesisku procesu".
"Vispārējais princips ir tāds, ka "personām ir jāsaņem paziņojums un jādod iespēja tikt uzklausītām, pirms valdība atņem viņiem" konstitucionāli aizsargātas intereses," norādīja tiesnesis.
Tramps medijus, kas kritizē viņa administrāciju un kampaņas, dēvē par "tautas ienaidniekiem".
Aizliegums medijiem noteikts laikā, kad Trampa reitingi sasnieguši rekordzemu līmeni, bet viņa Republikāņu partija riskē zaudēt kontroli pār Kongresu novembra starpposma vēlēšanās, degvielas cenas turpina kāpt, bet ASV un Izraēlas pret Irānu sāktajam karam gals nav saskatāms.
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