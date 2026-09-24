"Ar raķeti, ****!" Zelenskis asi atbild Krievijas propagandistam, kurš viņam vairākkārt jautā par vizīti Maskavā
Krievijas valsts televīzijas kompānijas VGTRK korespondents Valentīns Bogdanovs mēģinājis Volodimiram Zelenskim ANO Ģenerālās asamblejas laikā Ņujorkā pajautāt, kad viņš apmeklēs Maskavu.
Kremlis braucienu uz Maskavu izvirzījis kā nosacījumu Krievijas un Ukrainas prezidentu divpusējai tikšanās reizei.
Soctīklos izplatītajā video redzams, kā Krievijas propagandists panāk Zelenski, kurš uz ielas angļu valodā sarunājas ar citiem žurnālistiem. Bogdanovs vairākas reizes krieviski sauc: "Vladimir Aleksandrovič, kad jūs dosieties uz Maskavu?"
Sākumā Zelenskis viņu ignorē, taču beigās pār plecu atbild: "Ar raķeti,****!"
Ukrainas un Krievijas žurnālisti uzskata, ka Zelenskis piebildis arī rupju lamuvārdu, taču ierakstā to ir grūti skaidri saklausīt.
Video publicēja pats Bogdanovs, kā arī citi žurnālisti, kuri bija notikuma aculiecinieki.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šonedēļ atrodas Ņujorkā, kur piedalās ANO Ģenerālās asamblejas pasākumos un tiekas ar citu valstu līderiem un amatpersonām. Vizītes laikā Zelenskis apspriež Krievijas karu pret Ukrainu, starptautisko atbalstu Ukrainai un centienus panākt kara izbeigšanu.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs paziņojis, ka pašreizējie apstākļi neļauj Krievijas un Ukrainas sarunām virzīties uz mierīgu noregulējumu. Vienlaikus viņš atkārtoti norādījis, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis var ierasties Maskavā uz sarunām.
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"Pašlaik nav nosacījumu, lai sarunas virzītos uz mierīgu noregulējumu," sacīja Peskovs.
Tomēr viņš apgalvoja, ka Kremlis joprojām ir "atvērts miera sarunām".
Uz jautājumu, vai Krievija būtu gatava apspriest iespējamu abu valstu līderu tikšanos, Peskovs atbildēja: "Mūsu nostāja ir labi zināma. Putins ir teicis, ka Zelenskis, ja vēlas, var ierasties Maskavā. Viņam tiks nodrošinātas nepieciešamās drošības garantijas."