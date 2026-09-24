Arī Igaunija nepakļaujas ES lēmumam un nosaka sankcijas Usmanovam un Frīdmanam
Igaunijas ārlietu ministrs Marguss Cahkna parakstījis rīkojumu, ar ko tiek noteiktas nacionālās sankcijas Krievijas oligarhiem Ališeram Usmanovam un Mihailam Frīdmanam, paziņoja Igaunijas Ārlietu ministrija.
"Igaunija neuzskatīja par pareizu un neatbalstīja divu labi pazīstamo Krievijas uzņēmēju izslēgšanu no Eiropas Savienības (ES) sankciju saraksta. Situācijā, kad Krievija neizrāda ne mazāko gatavību izbeigt karu, nav pamata mīkstināt sankciju spiedienu," norādīja Cahkna. Igaunija jautājumā par ES sankciju pagarināšanu Usmanovam un Frīdmanam atturējās.
"Usmanovs un Frīdmans turpina atbalstīt Krievijas agresiju pret Ukrainu un veicina tās turpināšanos; tādēļ Igaunija ir piemērojusi viņiem nacionālās sankcijas," piebilda ministrs.
Jau ziņots, ka Latvija pretojās ES sankciju atcelšanai Usmanovam un Fridmanam, taču galu galā atsauca savus iebildumus. Arī Ukraina kritizēja lēmumu atcelt sankcijas abiem oligarhiem, argumentējot, ka ES drīzāk būtu jāpastiprina spiediens uz Maskavu. Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha aicināja bloka dalībvalstis noteikt nacionālās sankcijas abiem uzņēmējiem.
Saskaņā ar vienošanos ES sankcijas aptuveni 3000 fiziskām un juridiskām personām, tostarp Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam, ir pagarinātas uz trim gadiem, taču no sankciju saraksta svītroti Usmanovs un Frīdmans.
Francija nepieciešamību atcelt sankcijas Usmanovam pamatoja ar "nacionālās drošības" apsvērumiem, taču nesniedza sīkāku informāciju. Laikraksts "Financial Times" ziņoja, ka tas varētu būt saistīts ar iespējamu vienošanos par Azerbaidžānā ieslodzīto Francijas pilsoņu atbrīvošanu.
Saskaņā ar diplomātu teikto Luksemburga pieprasīja sankciju atcelšanu Frīdmanam saistībā ar viņa iesniegto prasību tiesā pret šo valsti, kurā viņš prasa 15 miljardus eiro kā zaudējumu atlīdzību par aktīviem, kas tika iesaldēti saskaņā ar ES sankcijām.
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Latvijas valdība otrdien Usmanovam un Frīdmanam noteica nacionālā mēroga finanšu un ieceļošanas ierobežojumus.