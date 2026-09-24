ASV izlūkdienesti brīdina Eiropas valstis par iespējamu Krievijas dronu operāciju
Eiropas ārlietu ministrijas rīcībā nonācis detalizēts ziņojums pēc CIP aģentūras direktora vizītes Maskavā. Krievija varētu no kuģiem palaist bīstamos "Gerbera" dronus ar darbības rādiusu līdz 600 kilometriem, liecina Lietuvas valdības rīcībā esošā informācija.
Krievija gatavo jaunus dronu uzbrukumus Eiropā, taču šoreiz mērķis varētu būt Vidusjūras valstis. ASV izlūkdienesti ieguvuši informāciju par Kremļa eskalācijas plāniem un dalījušies ar to ar vairākām Eiropas valdībām, vēsta "El Mundo".
“Viņi izmantos no jūras palaistus dronus, kas paslēpti kuģa konteinerā – to izdarīt nemaz nav grūti,” stāstīja avots, kas ir tuvs Lietuvas Aizsardzības ministrijai un vēlējās palikt anonīms.
Šādas eskalācijas pamatojums jau ilgstoši atrodas Maskavas dienaskārtībā. Krievija vairākkārt uzsvērusi, ka ieroču, izlūkošanas datu un militāro padomnieku piegāde Ukrainai padara Rietumvalstis par kara dalībniecēm un likumīgiem mērķiem.
Līdz šim Krievija darbojusies zem tā dēvētā “kara sliekšņa”, izvairoties no darbībām, kas varētu izraisīt koordinētu NATO atbildi, taču vienlaikus izvērsusi arvien plašāku sabotāžas kampaņu pret Ukrainu atbalstošu valstu objektiem, kā arī īstenojusi atsevišķus incidentus, kuru mērķis, šķiet, ir pārbaudīt robežas un reakciju.
Pirmais eskalācijas gadījums bija pirms gada, kad 19 droni bez munīcijas novirzījās Polijas gaisa telpas virzienā. Par nozīmīgu pavērsienu kļuva nesenais incidents ar bruņotiem droniem Leipcigas lidostā, ko Vācijas varasiestādes saista ar Krievijas izlūkdienestiem.
Tagad Lietuvas varasiestādes pat zina, kāda tipa dronu Krievija varētu izmantot pret Spāniju, Franciju vai Itāliju.
Tas būtu “Gerbera” – aptuveni divus metrus garš drons ar 2,5 metru spārnu platumu. Tas sver līdz 18 kilogramiem, sasniedz aptuveni 160 kilometrus stundā lielu ātrumu, bet deklarētais maksimālais darbības rādiuss ir 600 kilometru. Faktiskais attālums atkarīgs no sprāgstvielu kravas un citiem apstākļiem, piemēram, vēja.
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Viens kravas kuģis varētu pārvadāt vairākus šādus dronus, un to palaišana būtu ievērojami vienkāršāka nekā lielāko "Shahed" vai "Geran" dronu palaišana.
No 200–300 kilometru attāluma no krasta lidojums ilgtu aptuveni no stundas un 15 minūtēm līdz divām stundām atkarībā no faktiskā ātruma.
Nelielā krava nav pietiekama, lai iznīcinātu lielu infrastruktūras objektu, taču tā var izraisīt ugunsgrēku, sabojāt neaizsargātu aprīkojumu vai uz laiku slēgt ostu vai lidostu. Iespējamais mērķis varētu būt ne tikai materiāls kaitējums, bet arī politiska un ekonomiska ietekme.
Lietuva, tāpat kā citas valstis, šo informāciju saņem neilgi pēc CIP direktora Džona Retklifa noslēpumainās vizītes Maskavā 25. augustā.
Retklifs Maskavā ieradās ar ASV militāro lidmašīnu, kas bija apstājusies Rīgā, NATO Baltijas flanga centrā. Publiski nav zināms, ka viņš būtu ticies ar Latvijas amatpersonām, taču kādas Baltijas valsts diplomātiskie avoti apstiprina, ka par vizīti iepriekš bija zināms un vēlāk tika saņemta informācija par tās saturu.
"The Wall Street Journal" un "Politico" ziņoja, ka Retklifa vizītes mērķis bija brīdināt Krieviju par jebkādu uzbrukumu vai provokāciju pret NATO.
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Saskaņā ar avotiem, kas ir informēti par brīdinājumu, arī Spānijas, Francijas un Itālijas valdības tika informētas, ka Krievija gatavo iespējamu dronu operāciju pret kādu no šīm valstīm.
Šis brīdinājums sakrīt ar Francijas prezidenta Emanuela Makrona ārkārtējo reakciju. Pēc tam, kad viņš 16. septembrī sasauca Aizsardzības padomi, divas dienas vēlāk Elizejas pilī uz tikšanos aicināja visu partiju līderus un 2027. gada prezidenta vēlēšanu kandidātus.
Vairāki aptaujātie aizsardzības jomas analītiķi apstiprinājuši, ka viņiem ir zināms par CIP ziņojuma esamību. Tas izplatīts Eiropas ārlietu ministrijās un ļoti detalizēti apraksta iespējamo uzbrukumu. Francijas puse šim ziņojumam piešķīrusi lielu ticamību.