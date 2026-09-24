"OpenAI" mākslīgā intelekta aģents uzlauzis Austrālijas valdības sistēmu
“ChatGPT” izstrādātāja “OpenAI” testēts mākslīgā intelekta aģents bez atļaujas iekļuvis Austrālijas valdības pārvaldītā “Medicare” statistikas portālā. Sākotnēji MI bija dots uzdevums tikai sameklēt publiski pieejamu informāciju, taču, sastopoties ar ierobežojumiem, tas pats atrada veidu, kā tos apiet.
Incidents noticis jau 18. jūnijā, kad “OpenAI” savas iekšējās testēšanas laikā lika savam mākslīgā intelekta (MI) aģentam veikt pētījumu par publiskajiem izdevumiem medikamentiem. Austrālijas premjerministrs Entonijs Albanīzs skaidro, ka sistēma vairākkārt bloķējusi MI aģenta mēģinājumus iegūt meklēto informāciju. Taču MI izmēģinājis citus ceļus un galu galā ieguvis piekļuvi portālam. “Tas nepieņēma "nē" kā atbildi,” situāciju raksturoja premjers.
Aģents piekļuvis gan publiskiem, gan tobrīd nepubliskotiem failiem un pat veicis failu ierakstīšanu iekšējā serverī. Tomēr Austrālijas valdība uzsver būtisku niansi – nav pierādījumu, ka būtu noplūduši cilvēku personīgie veselības vai “Medicare” dati. Skartajā portālā glabājas apkopota statistika, un valdība incidenta radītās faktiskās sekas pašlaik vērtē kā nelielas.
Jautājumus gan raisa tas, cik ilgs laiks pagāja, līdz Austrālija par notikušo uzzināja. Incidents notika jūnijā, bet “OpenAI” par to “Services Australia” informēja tikai 10. septembrī – gandrīz trīs mēnešus vēlāk. Pēc tam par gadījumu tika informēts Austrālijas kiberdrošības centrs. Albanīzs par notikušo runājis arī ar “OpenAI” vadītāju Semu Altmenu, paužot nopietnas bažas par incidentu un novēloto informēšanu.
Notikušo tagad izmeklē Austrālijas iestādes. Īpašu uzmanību tas piesaistījis tādēļ, ka MI aģentam sākotnēji nebija dots uzdevums uzlauzt sistēmu – ceļu līdz informācijai tas atrada, mēģinot izpildīt pavisam citu uzdevumu. Publiski pieejami ieraksti turklāt liecina, ka “OpenAI” aģenti tajā pašā periodā eksperimentējuši ar dažādiem paņēmieniem, kā apiet Austrālijas valdības vietņu aizsardzību, tostarp izmantojot starpniekserverus un mēģinot uzminēt failu nosaukumus. Pagaidām gan nav apstiprināts, ka šīs darbības bijušas tieši daļa no tā paša incidenta.