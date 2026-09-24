Pārdeva vēja parkus, kuri neeksistēja: Vācijas pēdējā laika skaļākā krāpšanas lieta noslēgusies ar "galvenā varoņa" arestu Dubaijā
Dubaijā otrdien, 22. septembrī, aizturēts Vācijā par krāpšanu notiesātais Hendriks Holts. Viņš aizbēga no Vācijas augusta beigās, kad neatgriezās Berlīnes cietumā pēc tam, kad viņam tika sniegta īslaicīga atļauja iziešana no tā, bet vēlāk viņš saviem sekotājiem “Instagram” kontā sūtīja sveicienus no Maskavas.
Holta aizturēšanu apstiprinājusi Osnabrikas prokuratūra. Viņš aizturēts 22. septembrī, aptuveni četras nedēļas pēc tam, kad pazuda no atvērta tipa cietuma Berlīnē. Vācijas mediji vēsta, ka Holta advokāte jau pēc viņa pazušanas bija paziņojusi par došanos uz ārzemēm un nodomu Vācijā neatgriezties.
Hendriks Holts ir notiesāts lietā, kas Vācijā piesaistīja plašu uzmanību neparastā krāpšanas veida dēļ. Proti, viņš ārvalstu enerģētikas uzņēmumiem - Čehijas “ČEZ”, Itālijas “Enel”, Skotijas “SSE”, u.c. "pārdeva" vēja parkus, kuri patiesībā neeksistēja. 2022. gadā Osnabrikas tiesa viņam par nodarījumiem piesprieda gandrīz deviņu gadu cietumsodu.
Viņš tika apsūdzēts arī par kukuļošanu un dokumentu viltošanu, jo bija uzpircis ārvalstu diplomātus, cenšoties iegūt diplomātisko pasi un tādējādi pasargāt sevi no Vācijas tiesībsargājošajām iestādēm.
Pirms bēgšanas Holts gandrīz divus gadus atradās atvērta tipa cietumā Berlīnē. Šāds soda izciešanas režīms viņam ļāva dienas laikā atstāt cietumu, taču vakarā bija jāatgriežas. 25. augustā viņš no atļautās iziešanas atpakaļ neieradās. Tieši šādi sākās bēgšana, kurai vēlāk sekoja publiski mājieni par viņa atrašanās vietu.
Drīz pēc pazušanas uzmanību piesaistīja krāpnieka ieraksts viņā “Instagram” kontā: “Sirsnīgi sveicieni no Maskavas, šeit ir ļoti skaisti, un ikri ir fantastiski.” Vai viņš tobrīd patiešām atradās Maskavā, nebija zināms.
Pēc Holta pazušanas viņš tika izsludināts starptautiskā meklēšanā. Osnabrikas prokuratūra norāda, ka Holtu 22. septembrī aizturēja pēc prokuratūras un vietējās kriminālpolicijas kopīgiem meklēšanas pasākumiem. Pēc prokuratūras pārstāvja teiktā, 23. septembrī Holts vēl atradās Dubaijā, un nākamais solis ir nosūtīt dokumentus viņa izdošanai Vācijai.