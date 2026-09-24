58 gadu vecumā miris Krievijas mūzikas kritiķis un televīzijas raidījumu vadītājs Sergejs Sosedovs
23. septembrī kļuva zināms par Krievijas žurnālista, mūzikas kritiķa un televīzijas raidījumu vadītāja Sergeja Sosedova nāvi. Viņam bija 58 gadi.
Nāves cēlonis pagaidām oficiāli nav nosaukts. Neoficiāli tiek ziņots, ka Sergejs Sosedovs turnejas laikā nokritis pa kāpnēm. Kritiena iemesls esot bijis atrāvies trombs – pirms nedēļas žurnālists tuviniekiem sūdzējies par sliktu pašsajūtu.
Viņa tuvinieki izdevumam "Mash" pastāstīja, ka mūzikas kritiķim vienmēr bijušas problēmas ar sirdi. Vienlaikus viņš neesot pārmērīgi lietojis alkoholu un ilgu laiku no tā vispār atturējies. Trombozi esot izraisījis ilgstošs lidojums uz Jakutiju.
Sergejs Sosedovs dzimis 1968. gada 23. maijā Maskavā. Viņš absolvējis Maskavas Valsts universitātes Žurnālistikas fakultāti un daudzus gadus strādājis plašsaziņas līdzekļos, specializējoties mūzikas un Krievijas estrādes jautājumos.
Plašu atpazīstamību Sosedovs ieguva, pateicoties televīzijai. 90. gados viņš piedalījās raidījumā "Akuli pera", bet vēlāk kļuva par dažādu muzikālo šovu žūrijas locekli.
No 2010. līdz 2015. gadam Sosedovs bija Ukrainas šova "X faktors" žūrijas loceklis. Krievijā viņš piedalījās arī projektos "Superstar!" un "VIA Superstar!", bet no 2021. līdz 2023. gadam vadīja raidījumu "Za graņju". Sosedovs līdz pat pēdējam laikam turpināja strādāt televīzijā un piedalīties publiskos pasākumos.