„Varu ieiet vēstniecībā un vairs neiznākt!” Krievu tautības iedzīvotāji atklāj, kādēļ nepiedalījās Putina "vēlēšanās"
Vairāki krievu tautības iedzīvotāji medijam „15min” atzinuši, ka izvēlējās nepiedalīties Krievijas Valsts domes "vēlēšanās", kurās opozīcijas partijas bija bloķētas.
„Vēstniecībā neiešu, jo es nedrīkstu. Man nav dokumentu, esmu federālajā meklēšanā. Man ir pamats baidīties par savu dzīvību,” žurnālistiem norādīja Aleksandrs, kurš "vēlēšanu dienā" Viļņā piedalījās protestā. Jautāts, vai viņš tiešām domā, ka pēc ieiešanas vēstniecībā varētu no tās vairs neiznākt, Aleksandrs atbildēja: „Jā. Pasaulē ir bijuši tādi precedenti, turklāt es neredzu jēgu tur iet. Tas neko nemainīs.”
Aleksandrs sacīja, ka atbalsta Krievijas opozīcijas partiju „Jabloko”, kuru Putina režīms pie "vēlēšanām" nepielaida. Aleksandrs norādīja, ka šīs "vēlēšanas" esot "Putinam izdevīgs rituāls" un pauda pārliecību, ka uzskata par svarīgu protestēt un publiski paust savu viedokli, ko Krievijā nevar darīt.
Kāds viņa vārda bralis, kurš dzīvo Lietuvā jau 17 gadus, norāda, ka uz vēlēšanām devies, lai parādītu vēlēšanu farsu savam bērnam, kuram drīz paliks 18. „Vienkārši [vēlējos] parādīt, kā tas viss izskatās. Pats nebūtu atnācis,” pauda vīrietis, uzsverot, ka nepiedalījās ne šajās ne iepriekšējās Krievijas Valsts domes "vēlēšanās". "Pats tur neietu, jo man tas viss ir pretīgi,” viņš sacīja, apšaubot, ka vēstniecībā balsis varētu saskaitīt godīgāk nekā pašā Krievijā.
Kāds cits vēlētājs, kurš dzīvo Lietuvā vairākus gadu desmitus, un nevēlējās nosaukt savu vārdu, paskaodroja, ka viņam ir satelītantēna un viņš pasaules jaunumiem seko Krievijas televīzijas kanālos „Rossija 1” un NTV. Vīrietis pauda, ka balsojis „par mieru visā pasaulē” un norādīja, ka balsoja par „labu varu”, kas palīdzēšot atjaunot Lietuvas sadarbību ar Krieviju un Baltkrieviju. „Lai te atkal plūstu gāze, nafta, tiktu vestas malkas pagales, kokmateriāli, kā agrāk,” viņš uzskaitīja. Jautāts, vai nevēlētos atgriezties Krievijā, vēlētājs atbildēja, ka viņam jau ir 84 gadi un pārcelties viņš ir par vecu.
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Balsošanā piedalījās arī Alekseja Navaļnija līdzgaitnieks, Lietuvā dzīvojošais žurnālists Dmitrijs Ņizovcevs. Viņš norādīja, ka" pat varas kontrolētās vēlēšanās ir vērts izmantot iespēju balsot pret „Vienoto Krieviju”". "Mums ir iespēja vismaz atstāt pēdas viņu protokolos," atklāja žurnālists. Pēc Ņizovceva teiktā, Kremlim ir svarīgi konkrēti „Vienotās Krievijas” rezultāti, savukārt „Viedā balsošana” dod iespēju traucēt sasniegt vēlamos rādītājus.
Jautāts, vai viņš cer uz godīgāku balsu skaitīšanu vēstniecībā, žurnālists atbildēja, ka var tikai cerēt. „Varbūt viņiem ir dots rīkojums skaitīt vēstniecībās nodotās balsis, lai zinātu, kāds noskaņojums valda ārzemēs," prātoja žurnālists.
"Vēlēšanās" novēroti vairāki pārkāpumi
No dažādiem Krievijas reģioniem tika ziņots par simtiem gadījumu, kad partiju novērotāji netika ielaisti vēlēšanu iecirkņos. Ļeņingradas apgabalā vien, pēc reģiona deputāta Ivana Apostoļevska teiktā, vēlēšanas nebija ļauts novērot 279 Krievijas Komunistiskās partijas (KPRF) pārstāvjiem. Permā KPRF un „Jabloko” novērotāji nav ielaisti, aizbildinoties ar vietu trūkumu, bet Sahalīnā KPRF novērotājam, kurš automašīnā sekoja komisijai ceļā uz izbraukuma balsošanu, ceļu aizšķērsoja apvidus auto.
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Krievijas Valsts domes deputāts Sergejs Kazankovs (KPRF) ziņojis, ka vēlēšanu iecirknī Nr. 343 Azanovas ciemā Marijelā urnā esot nelikumīgi ievietoti vēlēšanu biļeteni. „Vēlēšanu komisijas locekle izmantoja brīdi, kad novērotāji bija izgājuši no telpas, un iemeta urnā divas biļetenu kaudzītes. Viņu neatturēja pat tas, ka urnu filmē kamera, no kuras notiek tiešraide,” paziņoja deputāts. Viņš norādīja, ka nosūtījis pieprasījumus Krievijas Izmeklēšanas komitejai, prasot „saukt viltošanā iesaistītās personas pie kriminālatbildības”.
Kopš Krievijas uzsāktā kara Ukrainā vēlētāju aktivitāte Krievijas domes vēlēšanās ir ievērojami sarukusi - piemēram, Rīgā balsto devās 290 Krievijas pilsoņi jeb vien 0,8% no visiem Latvijā balsstiesīgajiem Krievijas pilsoņiem. Arī Lietuvā aktivitāte bija zema, kaut gan ap pusdienlaiku izveidojās neliela rinda, kurā atradās arī Putina valdības opozicionāri.
Krievijas Valsts domes vēlēšanās Rīgā
Pie Krievijas vēstniecības Rīgā svētdien, 20. septembrī, pastiprinātā policijas un robežsardzes uzraudzībā notiek balsošana Krievijas Valsts domes vēlēšanās.