Berlīnes lidosta apturējusi reisus redzēta drona dēļ
Berlīnes lidostā trešdienas vakarā lidojumu operācijas tika pilnīgi apturētas uz 45 minūtēm, jo lidostas tuvumā bija pamanīts drons, paziņoja lidostas un federālās policijas preses sekretāres.
Drons tika pamanīts ap plkst. 20 (plkst. 21 pēc Latvijas laika), pamudinot Vācijas gaisa satiksmes kontroles dienestu slēgt lidostas ziemeļu skrejceļu izejošajiem un ienākošajiem reisiem. Plkst. 20.20 (plkst. 21.20 pēc Latvijas laika) tika slēgts arī dienvidu skrejceļš, pilnīgi apturot lidojumus.
Abi skrejceļi tika atkal atvērti plkst. 21.05 (plkst. 22.05 pēc Latvijas laika).
Berlīnes Brandenburgas lidostā (BER) šī gada pirmajā pusē ir pamanīti vairāk dronu nekā jebkurā citā Vācijas lidostā.
Lidostas kontroltornis šī gada pirmajos sešos mēnešos reģistrēja 28 šādus gadījumus, liecina Vācijas gaisa satiksmes kontroles dienesta (DFS) dati. Septiņos no šiem gadījumiem lidojumi tika īslaicīgi pārtraukti.
Visa 2025. gada laikā BER un tās apkārtnē bija pamanīti tikai astoņi droni.