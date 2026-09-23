Zem Parīzes atrod vairāk nekā 2000 gadu senu noslēpumu - tas var mainīt priekšstatu par pilsētas pirmsākumiem
Pašā Parīzes sirdī arheologi uzgājuši vairāk nekā 2000 gadu senu nocietinājuma sienu, kas varētu palīdzēt atrisināt gadsimtiem ilgu strīdu par Francijas galvaspilsētas pirmsākumiem.
Atradums veikts Sitē salā, pavisam netālu no Dievmātes katedrāles. Pētnieki pieļauj, ka tā varētu būt daļa no gallu Lutēcijas – apmetnes, par kuru savulaik rakstīja Jūlijs Cēzars.
Izrakumi kopš februāra notiek Parīzes vecākās joprojām strādājošās slimnīcas “Hôtel-Dieu” teritorijā. Vasarā arheologi tur atklāja aptuveni 20 metrus garu akmens un koka sienu. Tās uzbūve raksturīga gallu nocietinājumiem dzelzs laikmeta beigās, bet pie sienas atrasts arī gallu šķēpa uzgalis. Koka paraugu sākotnējā datēšana rāda, ka tie varētu būt no laika posma starp 200. un 10. gadu pirms mūsu ēras.
Īpašu uzmanību piesaistījušas spēcīga ugunsgrēka pēdas. Apdeguši sienas elementi, pārogļojušās sēklas un turpat atrastas sadegušas koka ēkas paliekas. Tas sasaucas ar Jūlija Cēzara aprakstītajiem notikumiem 52. gadā pirms mūsu ēras, kad gallu Parisii cilts, tuvojoties romiešu karaspēkam, nodedzināja savu nocietināto apmetni.
Tieši šīs apmetnes atrašanās vieta pētniekus mulsinājusi gadsimtiem. Cēzars Lutēciju aprakstīja kā apmetni uz salas Sēnā, tādēļ ilgi tika uzskatīts, ka tā atradusies mūsdienu Sitē salā. Tomēr līdz šim tur trūka pārliecinošu arheoloģisku pierādījumu, tādēļ izskanēja arī versija, ka senā Lutēcija varētu būt atradusies citviet, piemēram, mūsdienu Nantērā.
Francijas Kultūras ministrija uzsver, ka vēl nepieciešami papildu pētījumi, tāpēc galīgus secinājumus izdarīt ir pāragri. Taču, ja apstiprināsies, ka atrastā siena patiešām bijusi gallu Lutēcijas nocietinājuma daļa, tā varētu kļūt par līdz šim nozīmīgāko materiālo pierādījumu tam, ka Parīzes pirmsākumi meklējami tieši Sitē salā. Atradums jau atzīts par īpaši nozīmīgu, un sienas daļu paredzēts rekonstruēt un nākotnē izstādīt kādā Parīzes muzejā.