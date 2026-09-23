Zemes garoza zem Itālijas sāk “atvērties” - zinātnieki atklāj neparastu procesu
Dziļi zem Itālijas notiek neparasts ģeoloģisks process - Zemes garozas apakšējā daļa pakāpeniski atdalās un grimst dziļāk mantijā. Zinātnieki šo procesu salīdzina ar rāvējslēdzēja atvēršanos, un jauns pētījums liecina, ka tieši tas varētu izskaidrot lielu daļu zemestrīču Apenīnu kalnu reģionā.
Apenīni stiepjas gandrīz visā Itālijas garumā, un šis reģions jau sen mulsinājis ģeologus. Dažviet Zemes garoza tiek saspiesta, bet citviet vienlaikus stiepjas un kļūst plānāka. Līdz šim šos procesus galvenokārt saistīja ar tektonisko plātņu kustību, taču jauns pētījums piedāvā precīzāku skaidrojumu tam, kas pašlaik notiek dziļi zem kalniem.
Apvienojot datus par zemestrīcēm, GPS mērījumus un satelītu novērojumus, pētnieki secinājuši, ka Apenīnu dzīlēs notiek tā dēvētā delaminācija. Vienkāršāk sakot, blīvākā Zemes garozas apakšējā daļa pamazām “nolobās” no augšējās un grimst mantijā. Šī kustība rada spriegumu Zemes garozā un, pēc pētnieku domām, pašlaik ir viens no galvenajiem reģiona seismiskās aktivitātes virzītājiem.
Process gan nenotiek pēkšņi – runa ir par ārkārtīgi lēnām pārmaiņām, kas risinās miljoniem gadu. Pētījuma vadošais autors, Florences Universitātes ģeologs Stefano Tavani skaidro, ka reģions atrodas ļoti vēlīnā tektonisko plātņu mijiedarbības posmā. Pēc vairākiem miljoniem gadu garozas apakšējā daļa varētu pilnībā atdalīties un plātnes savienoties.
Atklājums ir nozīmīgs ne tikai Itālijai. Līdzīgi procesi varētu norisināties arī citviet pasaulē, piemēram, uz dienvidiem no Grieķijas. Pētnieki cer, ka Apenīnu piemērs palīdzēs labāk saprast, kā mainās tektoniski aktīvi reģioni un kādi procesi dziļi Zemes dzīlēs veicina zemestrīces.