“Pietiek tikai ar pilota kļūdu, un pēkšņi jau notiek asins izliešana”: Rubio brīdina par bīstamu scenāriju Eiropā
Krievijas karš pret Ukrainu var novest pie sadursmēm ar citām valstīm, brīdinājis ASV valsts sekretārs Marko Rubio. Viņš norāda, ka pietiktu pat ar kļūdu vai pārpratumu, lai situācija strauji pāraugtu daudz plašākā konfliktā.
"Piemēram, kāds pilots aizlido nepareizā virzienā, un pēkšņi jau notiek aktīva kauja,” sacīja Rubio. Viņš uzsvēra, ka šāds notikumu pavērsiens rada reālas bažas un ASV par šiem riskiem runājusi arī tikšanās reizēs ar citām valstīm.
Rubio par to izteicās neilgi pēc tikšanās ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu ANO Ģenerālās asamblejas laikā Ņujorkā. Viņam tika jautāts arī par Krievijai piedēvēto sabotāžas mēģinājumu Vācijas Leipcigas lidostā. Augusta sākumā tur netālu no Ukrainas kravas lidmašīnas tika atrasts ar sprāgstvielām aprīkots drons, un Vācijas valdība incidentā vainojusi Krieviju.
ASV valsts sekretārs konkrēto gadījumu plašāk nekomentēja, taču norādīja uz hibrīdapdraudējumu radīto risku kopumā. Tie var ietvert sabotāžu, kiberuzbrukumus, dezinformācijas kampaņas un citas darbības, kas var destabilizēt valstis arī bez atklātas militāras sadursmes.
Par iespējamu Krievijas uzbrukumu pieaugumu brīdinājis arī Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Atsaucoties uz izlūkdienestu informāciju, viņš norādījis, ka apdraudējums varētu pieaugt ne tikai Ukrainai, bet arī valstīm, kas to atbalsta. Rubio savukārt brīdinājis, ka šādos apstākļos pat viens pārpratums vai kļūda var novest pie tiešas militāras sadursmes.