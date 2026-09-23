“Sarunas karu neapturēs”: Lavrovs paziņo, ka Krievija turpinās karadarbību arī pārrunu laikā
Krievija esot gatava sarunām par kara izbeigšanu Ukrainā, taču pat to laikā negrasās pārtraukt karadarbību. To trešdien ANO Ģenerālās asamblejas laikā paziņojis Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs.
“Mēs sarunu laikā, neatkarīgi no to formāta, nepārtrauksim īpašo militāro operāciju,” paziņoja Lavrovs, izmantojot Kremļa apzīmējumu Krievijas sāktajam karam Ukrainā. Viņš apgalvoja, ka Eiropa vēloties panākt karadarbības pārtraukumu, lai Ukraina iegūtu laiku savu ieroču krājumu papildināšanai.
Pirms tam Ņujorkā Lavrovs aiz slēgtām durvīm tikās ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio. Tikšanās notika ANO Ģenerālās asamblejas laikā, un sākotnēji plašāka informācija par pārrunāto publiski netika sniegta.
Pēc tikšanās Rubio paziņoja, ka gan Krievija, gan Ukraina izrādījušas interesi par ierobežotu pamieru, kas attiektos uz enerģētiku un graudu piegādēm. Savukārt Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha uzsvēra, ka Kijiva ir gatava pilnīgam, tūlītējam un beznosacījumu pamieram, aicinot Krieviju rīkoties tāpat.