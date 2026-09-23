Vīrietis meklēja vietu kempingam, bet satelītkartē ieraudzīja ko savādu
Parasta kempinga izbrauciena plānošana izvērtusies negaidītā zinātniskā atklājumā. Kanādas amatierastronoms Žoels Lapoints (Joël Lapointe), pētot satelītkartes, pamanīja savādu apļveida veidojumu Kvebekas nomaļajā daļā.
Lapoints neparasto veidojumu netālu no Marsala ezera pamanīja, meklējot vietas gaidāmajam braucienam dabā. Apļveida forma viņam šķita aizdomīga, tāpēc vīrietis sazinājās ar pētniekiem Eiropā un Ziemeļamerikā. Sākumā ne visi bija pārliecināti, ka tur patiešām slēpjas meteorīta trieciena pēdas, taču viņa novērojums bija pietiekami interesants, lai sāktu nopietnāku izpēti.
2025. gada rudenī zinātnieku komanda devās ekspedīcijā uz nomaļo vietu. Nokļūt līdz tai nebija vienkārši. Pētnieki ieradās ar hidroplānu, taču tas nevarēja piekļūt krastam, tāpēc aptuveni 50 metrus nācās brist pa ūdeni ar visu ekipējumu. Arī tālāk neklājās vieglāk - pētniekus sagaidīja purvains, blīvi aizaudzis un grūti izbrienams apvidus.
Tomēr pūles atmaksājās. Pētnieki atrada iežus ar tā dēvētajiem trieciena konusiem jeb shatter cones, kas veidojas ārkārtīgi liela spiediena ietekmē un ir viena no galvenajām meteorīta trieciena pazīmēm. Tika atrasti arī trieciena laikā izkusuši ieži. Izpēte ļāva secināt, ka aptuveni 25 kilometrus platais krāteris izveidojies pirms 390 miljoniem gadu – vēl ilgi pirms uz Zemes parādījās dinozauri.
Krāterim dots nosaukums Uhackatik, par to konsultējoties ar vietējo innu kopienu. NASA norāda, ka uz Zemes pašlaik zināmas tikai aptuveni 200 apstiprinātas meteorītu trieciena struktūras, lai gan vēl simtiem varētu būt neatklātas. Šajā gadījumā vienu no tām palīdzēja atrast nevis īpaša zinātniska misija, bet cilvēks, kurš vienkārši skatījās kartē, domājot, kur varētu doties kempingā.