Pāvests kafijas tasītē: Peru baristas neparasti gatavojas Leona XIV vizītei
Pāvests Leons XIV uz kafijas putām – šādu neparastu veidu, kā gatavoties gaidāmajai katoļu baznīcas galvas vizītei, izvēlējusies kāda kafejnīca Peru galvaspilsētā Limā. Tur apmeklētājiem tagad pasniedz espresso, latte un kapučīno, kurus rotā pāvesta portrets.
Attēls netiek veidots ar kādu īpašu printeri. Barista Ariana Mallma pāvesta seju uz piena putām zīmē ar rokām, izmantojot Peru Amazonē audzētu kakao. Kafejnīcas īpašnieks Karloss Risko stāsta, ka komanda vairākas stundas izmēģinājusi dažādas skices, līdz izdevies panākt pietiekami skaidru un atpazīstamu rezultātu.
Interesanta detaļa ir pats process. Kakao vispirms tiek atdzesēts ar ledu un pēc tam izmantots gluži kā krāsa. Mallma savu darbu salīdzina ar gleznošanu uz audekla, tikai šajā gadījumā “audekls” ir kafijas putas. Nepieciešama arī pacietība, jo viena neprecīza kustība var sabojāt visu zīmējumu.
Ideja nav izvēlēta nejauši. Leons XIV, īstajā vārdā Roberts Prevosts, ar Peru ir cieši saistīts. Viņam ir arī Peru pilsonība. Daudzus gadus viņš šajā valstī kalpoja kā misionārs un vēlāk vadīja Čiklajo diecēzi. Medijos iepriekš vēstīts arī par viņa interesi par Peru kafiju – vēl būdams bīskaps, viņš ticis manīts baudām kapučīno kādā Limas kafejnīcā.
Novembrī pāvests atgriezīsies Dienvidamerikā plašākā vizītē. No 6. līdz 17. novembrim viņš apmeklēs Urugvaju, Argentīnu un Peru, tostarp Limu, Čiklajo, Kusko un Pukalpu.